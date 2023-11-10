“قمة الشعوب العربية” تطالب بفتح معبر رفح وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال- (تدوينة)

تونس – “القدس العربي”:

طالبت “قمة الشعوب العربية” بفتح معبر رفح لإدخال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما دعت الأنظمة العربية لقطع جميع علاقاتها مع دولة الاحتلال، كما أعلنت عن تحالف حقوقي دولي لمحاسبة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وعقدت مؤسسة المجلس العربي مساء الخميس مؤتمرا افتراضيا بعنوان “قمة الشعوب العربية”، شارك فيها عدد كبير من السياسيين والحقوقيين والمثقفين العرب.

وفي ختام المؤتمر الذي استمر لأربع ساعات وناقش العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصدر المشاركون “إعلان غزة”، الذي دعوا فيه الأنظمة المشاركة في القمة العربية الاستثنائية في السعودية إلى “القطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية وكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار ما ارتكبته إسرائيل جريمة حرب وإبادة جامعية وإعلان ملاحقتها أمام المحاكم الدولية”.

كما طالبوها بـ”الإعلان عن الفتح الفوري لمعبر رفح لنقل الماء والغذاء والدواء والوقود لقطاع غزة على وجه التحديد. والاتفاق على إنشاء صندوق خاص لإعمار القطاع المنكوب وجبر ضرر عائلات الشهداء والجرحى. وإبلاغ الدول الغربية المنحازة لإسرائيل موقفا عربيا مشتركا يدعوها لمراجعة مواقفها المنحازة التي تثير غضب الشعوب العربية، وتغذي التوتر وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، مع الاستعداد للقيام بضغوط جماعية مدروسة لفرض ذلك”.

ودعا البيان أيضا إلى “الإعلان عن الانطلاق في خطوات عملية لنزع فتيل الخلافات البينية بين الدول العربية لإحياء التضامن العربي، والابتعاد عن أي سياسات انفرادية خارجية تضعف الجسم العربي، أو تمس بالأمن القومي العربي. مع التشجيع على المصالحات الداخلية داخل كل دولة لتعزيز وحدة الصف الداخلي كسبيل للتصدي للتحديات الخارجية”.

وأعلن المشاركون “تشكيل تحالف حقوقي دولي، للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتحريك دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية وكل المحاكم الدولية ذات الاختصاص، ضد إسرائيل لمحاسبة حكومتها ومسؤوليها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها في حق الشعب الفلسطيني”.