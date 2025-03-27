قمة باريس: لا إجماع على نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا

لندن – «القدس العربي» ـ ووكالات: شهدت باريس، أمس الخميس، قمة جديدة لـ”تحالف الراغبين” لـ”وضع اللمسات الأخيرة” على “الضمانات الأمنية” التي ستقدّم لكييف في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وعقدت قمة “تحالف الراغبين” في قصر الإليزيه.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في ختام القمة، إن قمة باريس اتفقت على أن الوقت لم يحن لرفع العقوبات المفروضة على روسيا. وأضاف: “على العكس من ذلك، ناقشنا كيف يمكننا زيادة العقوبات لدعم المبادرة الأمريكية ودفع روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات بمزيد من الضغط من هذه الدول” .

وأوضح أن القادة الأوروبيين ناقشوا خلال القمة الخطط العسكرية والعملياتية لدعم أوكرانيا. وأكد أن العديد من الدول ستستمر في دعم أوكرانيا في اللحظات الهامة والحاسمة. وأكد أن القادة اتفقوا على ضرورة تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا لضمان أن تكون في أقوى وضع ممكن، سواء الآن أو في المفاوضات المستقبلية.

واعتبر إيمانويل ماكرون أن روسيا، من خلال الاستمرار في ضرب أوكرانيا “أظهرت رغبتها في الحرب”، مقدّرا أنه “من المبكر جداً” التحدث عن رفع العقوبات.

وأوضح الإليزيه أن الضمانات الأمنية التي يجب تقديمها لأوكرانيا يجب أن تشمل تقديم مساعدة للجيش الأوكراني، وكذلك “قوة طمأنة” مكونة من دول أوروبية متطوعة تنشر على الأراضي الأوكرانية فقط في إطار اتفاق سلام، وهي موضع خلاف.

وقال ماكرون إن الاقتراح الخاص بنشر قوة مسلحة لم ينل موافقة كل حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، مشيرا إلى أن البعض فقط أعرب عن رغبته في المشاركة بها. وأضاف:” ليس إجماعا”. وقال: “إننا لا نحتاج إلى إجماع لتحقيق ذلك” . وأوضح أن فرنسا وبريطانيا، اللتين تقودان هذه المبادرة، سوف تمضيان قدما في العمل بشأن هذه القوة المقترحة.

وأعرب المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس مرة أخرى عن تحفظه حيال مشاركة بلاده في قوة سلام محتملة في أوكرانيا. كما رفض المستشار الألماني على نحو واضح تخفيف العقوبات على روسيا قائلا إن ذلك سيكون “خطأ فادحا” .

أما الرئيس الأوكراني، فقال أمس الخميس: “أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها. يجب أن نثبت ذلك”، مرفقا منشوره بصورة تجمع القادة الحاضرين المشاركين في القمة.

وحول اتفاق المعادن الذي من المقرر توقيعه بين واشنطن وكييف، قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة تغير “باستمرار” شروط الاتفاق المقترح مع بلاده، لكنه أضاف أنه لا يريد أن تعتقد واشنطن أن كييف تعارض الاتفاق. وذكر أنه يعتقد أن الموقف الأمريكي تجاه روسيا يجب أن يكون أشد.