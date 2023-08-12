قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين الأحد

رام الله: أعلن سفير فلسطين في مصر دياب اللوح، اليوم السبت، أن قمة ثلاثية بين ومصر والأردن وفلسطين ستنعقد غدا في مدينة العلمين المصرية.

وقال اللوح، في بيان وزع على الصحافيين، إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدا “في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية”.

وذكر أن القمة تستهدف “التشاور تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية”.

وكان عباس بحث يوم الثلاثاء الماضي مع العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال اجتماعهما في عمان، مقترحا أمريكيا لعقد اجتماع خماسي جديد مع إسرائيل بحسب ما كشف مسؤول فلسطيني.

وقال المسؤول إن واشنطن اقترحت عقد اجتماع يضم السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى جانب الأردن ومصر وممثلين عن الإدارة الأمريكية.

ولم يحدد المسؤول الموعد والمكان المقترحين للاجتماع المذكور، لكنه قال إن الاقتراح الأمريكي يستهدف إعادة الاتصالات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وضمان تدخل أطراف إقليمية لتعزيز التعاون للحد من التوتر الحاصل في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب المسؤول، فإن القيادة الفلسطينية لم تقدم جوابا نهائيا بشأن المقترح الأمريكي وتريد التشاور بشأن ذلك مع الجانبين الأردني والمصري في ظل إصرارها على ضمانات بشأن التزام إسرائيل بمخرجات مثل هذا الاجتماع.

وسبق أن استضافت مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/فبراير الماضي اجتماعا خماسيا ضم ممثلين من الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وفي 19 آذار/مارس انعقد اجتماع مماثل في مدينة شرم الشيخ المصرية، غير أن مسؤولين فلسطينيين اتهموا إسرائيل بالتنكر لما جرى التفاهم عليه في الاجتماعين وعدم تنفيذ التزاماتها.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأسبوع الماضي، بأن “هناك حراكا سياسيا مهما في المنطقة والرئيس عباس يشارك في هذا الحراك بنشاط عال” من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأعلنت السلطة الفلسطينية عن وقف الاتصالات مع إسرائيل والتمسك بوقف التنسيق الأمني معها على خلفية شن الهجوم الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي على مخيم جنين للاجئين أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين ومقتل جندي إسرائيلي.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني بينهم 40 طفلا غالبيتهم في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.

(د ب أ)