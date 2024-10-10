قمة ثلاثية في أسمرة تجمع قادة الصومال ومصر وإريتريا

أسمرة: عقدت اليوم الخميس قمة ثلاثية العاصمة الإريترية أسمرة، شارك فيها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونظيراه المصري عبد الفتاح السيسي، و الإريتري أسياس أفورقي.

وبحث القادة خلال القمة سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

كانت الحكومة الصومالية دافعت أمس الأربعاء عن الاتفاقية الأمنية الأخيرة التي وقعتها مع مصر، ووصفتها بأنها مشابهة للشراكات القائمة مع الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وسلمت مصر الصومال شحنة كبيرة من الأسلحة في أيلول/سبتمبر، تشمل مدافع مضادة للطائرات ومدفعية، كجزء من الاتفاق الأمني بين البلدين، وهو ما أثار استياء إثيوبيا. وتشهد منطقة القرن الإفريقي توترات منذ شهر كانون الثاني /يناير الماضي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، تسمح لأديس أبابا ببناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر في الإقليم مقابل الاعتراف الدبلوماسي به .

(د ب ا)