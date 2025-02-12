قمة خماسية في الرياض خلال أيام لمناقشة التصور المصري لإعادة إعمار قطاع غزة

القاهرةـ “القدس العربي”:

كشفت مصادر دبلوماسية عن عقد قمة خماسية تضم مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن، في العاصمة السعودية الرياض قبل القمة العربية الطارئة المقررة أن تستضيفها القاهرة يوم 27 فبراير/ شباط الجاري.

ورجحت المصادر أن تستضيف الرياض القمة الخماسية يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، لبحث المقترح المصري الخاص بإعادة الإعمار في قطاع غزة والتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع.

أعلنت مصر عزمها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها مساء أمس، على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتعامل مع مسببات وجذور الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.