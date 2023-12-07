 قمة كاتالونيا بين برشلونة وجيرونا قد ترسم ملامح المنافسة في الدوري الإسباني

مدريد: يشهد ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، قمة غير اعتيادية تجمع برشلونة بضيفه جيرونا مساء الأحد في ديربي كاتالونيا، ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويعيش جيرونا مسيرة استثنائية هذا الموسم، باقتسامه صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد برصيد 38 نقطة لكل منهما، ويأتي من خلفهما برشلونة بفارق أربع نقاط في المركز الثالث.

ويعيش الفريقان حالة معنوية رائعة بعد أن حقق كلاهما الفوز في الجولة الأخيرة، حيث تجاوز برشلونة ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف جواو فيليكس، كما فاز جيرونا على ضيفه فالنسيا بهدفين سجلهما كريستيان ستواني، بعد أن تقدم الضيوف بهدف أحرزه هوغو دورو.

ويمتلك جيرونا أقوى خط هجوم بتسجيله 34 هدفا مقابل 18 هدفا سكنت شباكه، فيما أحرز برشلونة 28 هدفا مقابل اهتزاز شباكه 14 مرة.

ويخوض جيرونا الموسم الثاني له فقط في دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ الترقي، لكنه يعيش مسيرة استثنائية تحت قيادة مدربه ميتشيل، حيث لم يخسر سوى مرة وحيدة هذا الموسم مقابل 12 انتصارا وتعادلين.

ويعتمد جيرونا بشكل أساسي في شراسته الهجومية على نجمه الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي سجل سبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وهو نفس عدد الاهداف التي سجلها القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الأساسي للنادي الكاتالوني حامل اللقب.

وهناك شكوك بشأن مشاركة المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو أمام جيرونا بسبب الإصابة، في الوقت الذي تأكد فيه غياب الحارس الألماني أندري تير شتيغن، نتيجة لخضوعه لعملية جراحية.

وستكون الفرصة سانحة أمام ريال مدريد للانفراد ولو بشكل مؤقت بالصدارة حينما يلاقي مضيفه ريال بيتيس مساء السبت.

ويبحث النادي الملكي عن فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإسباني، والخامس على التوالي على مستوى جميع المسابقات، وذلك بعد تأمين تأهله لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بتصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية.

وفي آخر تسع مواجهات بين الريال وبيتيس، فاز النادي الملكي ثلاث مرات مقابل انتصارين لبيتيس وتعادلا أربع مرات.

ومن المتوقع أن يلحق لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، والقناص الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام بالمباراة أمام بيتيس بعد غيابهما عن التدريبات يوم الثلاثاء.

ولم يشارك مودريتش في آخر مباراتين للنادي الملكي بسبب حمل عضلي زائد، وخاض مؤخرا تدريبات منفردة، في الوقت الذي ابتعد فيه بيلينغهام عن الحصة التدريبية يوم الثلاثاء في ظل استمرار معاناته من خلع متكرر في الكتف.

ويتصدر بيلينغهام قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا في أول موسم له مع الريال منذ انتقاله من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وتضم قائمة المصابين في ريال مدريد، داني كارفاخال وتيبو كورتوا وإدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور وأوريلين تشاوميني وإدواردو كامافينغا.

‏(د ب أ)