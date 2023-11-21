قمة للبريكس بخصوص غزة: الصين وروسيا تدعوان لوقف إطلاق النار

لندن ـ وكالات: عقدت دول مجموعة «بريكس» قمة افتراضية استثنائية، أمس الثلاثاء، خصصت للبحث في «الوضع في غزة والشرق الأوسط»، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اعتبر أن موت الأطفال الفلسطينيين بأعداد كبيرة «أمر مروع». ودعا إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال إن دول المنطقة والدول الأعضاء في مجموعة بريكس تستطيع المشاركة بجهود للتوصل إلى تسوية. واعتبر مجددا، أن أزمة الشرق الأوسط سببها فشل الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف: «ندعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي بهدف تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويمكن لدول بريكس ودول المنطقة أن تلعب دورا رئيسيا في هذا الشأن». ولم يوضح طريقة لتنظيم مثل هذه الجهود.

وتضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ووافقت في أغسطس/ آب على التوسع بضم السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات لعضويتها.

ويقول خبراء سياسيون روس وغربيون إن بوتين يحاول استغلال أزمة غزة لمصلحته الجيوسياسية في إطار استراتيجية لجذب حلفاء من الدول النامية وتشكيل ما يسميه نظاما عالميا جديدا لمواجهة الهيمنة الأمريكية.

ودأب بوتين على مهاجمة السياسة الأمريكية في تصريحات سابقة، وحث إسرائيل على ضبط النفس، وعبر عن تعاطفه مع محنة الفلسطينيين.

وحذر إسرائيل الشهر الماضي من فرض حصار على غزة بنفس الطريقة التي حاصرت بها ألمانيا النازية لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية، قائلا إن الهجوم البري هناك سيؤدي إلى قتل عدد «غير مقبول على الإطلاق» من المدنيين.

وأمس بين بوتين إن موت الأطفال الفلسطينيين بأعداد كبيرة «أمر مروع»، مضيفا أن رؤية الأطفال وهم يجرون عمليات دون تخدير «تثير مشاعر خاصة».

وأردف قائلا «بسبب انتهاك قرارات الأمم المتحدة، التي تنص بوضوح على إقامة دولتين مستقلتين وبسيادة، هما إسرائيل وفلسطين، لتحقيق التعايش السلمي بينهما، نشأ أكثر من جيل من الفلسطينيين في جو من الظلم تجاه شعبهم، لا يمكن للإسرائيليين أن يضمنوا الأمن لدولتهم بشكل كامل».

أما الرئيس الصيني شي جينبينغ، فقد دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار و»الإفراج عن المدنيين المحتجزين». ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عنه قوله «يجب على كل أطراف النزاع وقف إطلاق النار والأعمال القتالية فورا وإنهاء كل أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة».

وقال «لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين» داعيا إلى «عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي».

وأضاف أن مؤتمرا مماثلا سيتيح «العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ودائما».

وأشار خلال مداخلته إلى أنه «منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام واتفاق لوقف إطلاق النار».

وتابع أن بكين «قدمت مساعدات إنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة» وستواصل القيام بذلك.

وترأس رئيس جنوب إفريقيا، القمة، حيث قال إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة في غزة، داعيا إلى «وقف فوري وكامل لإطلاق النار».

وزاد: «يشكل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب».

وأضاف: «يرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، إلى جريمة إبادة».

وتابع «ندعو فورا المجتمع الدولي إلى الاتفاق على إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء المعاناة في غزة وتمهيد الطريق لحل عادل وسلمي لهذا النزاع»، معددا أبرز الخطوات المقترحة. إضافة إلى وقف «فوري وكامل» لإطلاق النار، دعا إلى نشر قوة سريعة تابعة للأمم المتحدة «بتفويض لمراقبة وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين».