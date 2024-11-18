قمة لمجموعة العشرين في البرازيل في ظل أزمة حول تمويل جهود مكافحة تغير المناخ ومخاوف من سياسات ترامب الحمائية

ريو دي جانيرو – أ ف ب: يلتقي قادة مجموعة العشرين بدءاً من أمس الإثنين في ريو دي جانيرو لعقد قمة تجري في ظل ضغوط شديدة ما بين ضرورة التوصل إلى تسوية حول تمويل جهود مكافحة تغير المناخ والخلافات الكبيرة في وجهات النظر حول أوكرانيا والشرق الأوسط، ووسط ترقب قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومخاوف من سياساته التجارية الحمائية وتساؤلات حول الإعلان النهائي المتوقع ومضمونه.

وقال مصدر في وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة فرانس برس صباح الإثنين «بالنسبة للبرازيل ودول أخرى، فإن النص كُتب بالفعل، لكن بعض الدول ترغب في إثارة نقاط معينة بشأن الحروب والمناخ» بدون المزيد من التفاصيل.

وسيسعى رؤساء دول وحكومات القوى الاقتصادية الكبرى المتطورة والناشئة، وفي طليعتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر ولايته ونظيره الصيني شي جينبينغ، لإحراز تقدم حول مسألة تمويل سبل التصدي للتغير المناخي، بقيادة الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا الذي يستضيف القمة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأول قادة الدول العشرين إلى الاضطلاع بدورهم «القيادي» والقيام بـ»تسويات» تسمح بتحقيق «نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب29» حول المناخ المنعقد في باكو وحيث المفاوضات حول هذه المسألة متعثرة منذ أسبوع.

وتمثل مجموعة العشرين، المؤلفة من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

وإضافة إلى ذلك هناك غموض حول الموقف الذي سيعتمده الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي اليميني المتطرف والمُشكِّك في حقيقة التغير المناخي الذي تشارك بلاده في القمة. وقال رئيس الوفد الأرجنتيني إلى القمة فيديريكو بينييدو لوكالة فرانس برس إن بوينِس أيرِس قدمت بعض الاعتراضات ولن توقع «بالضرورة» النص، بدون الخوض في التفاصيل.

لكن المصدر في وزارة الخارجية البرازيلية قلل من أهمية الاعتراض الأرجنتيني.

ويأمل الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيفا الذي يستضيف القمة أن يسجل نقاطاً في الملفات الاجتماعية، وهو المروج لمفهوم «الجنوب الشامل» والمدافع عن الطبقات الأكثر فقراً.

كما يدفع لولا في اتجاه فرض ضرائب على الأكثر ثراءاً، بعدما تعهد وزراء مالية مجموعة العشرين بـ»التعاون» في هذه المسألة خلال اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو في تموز/يوليو وفي واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر.

وحذر لولا مساء الأحد في مقابلة أجرتها معه شبكة «غلوبو نيوز» البرازيلية بأنه يعتزم طرح النزاعات السياسية جانباً «وإلا فلن نناقش المسائل الأخرى التي تهم… الفقراء المنسيين في العالم».

والرئيس البرازيلي، وهو نفسه عامل سابق ومتحدر من عائلة فقيرة، مصمم على تحقيق إنجاز كبير مع إطلاق «تحالف عالمي ضد الجوع والفقر». وقال لولا إن مجموعة العشرين ستتبادل الخبرات وتنسق التدابير الخاصة بالأمن الغذائي ،متابعا «هذا «سيكون إرثنا الأعظم». ووصف الحرب ضد الجوع والفقر بأنها شرط أساسي لإيجاد عالم ينعم بالسلام. وقد تعهد بنك التنمية للبلدان الأمريكية بالفعل بتقديم 25 مليار دولار.

وقال لولا «إن الجوع والفقر ليسا نتيجة الندرة أو الظواهر الطبيعية»، مضيفاً أنهما نتيجة القرارات السياسية التي تؤدي إلى إقصاء جزء كبير من الإنسانية.

وطالبت منظمة «أوكسفام» الدولية غير الربحية، بالإضافة إلى ذلك، دول مجموعة العشرين نفسها بضخ استثمارات عامة كبيرة في قطاع الزراعة على نطاق صغير.

وسيخيم على قمة ريو ظل ترامب الذي يعود في يناير/كانون الثاني إلى البيت الأبيض والمعروف بتأييده للطاقات الأحفورية (الفحم والنفط والغاز) والمعارض للنهج التعددي في جهود مكافحة تغير المناخ.

ووجه الرئيس الأمريكي بايدن رسالة مبطنة إلى خلفه خلال زيارة قام بها لمنطقة الأمازون البرازيلية أمس الاول، إذ أكد أن «لا أحد يمكنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء» في ما يتعلق بـ»ثورة الطاقة النظيفة.

ودافع من قلب الغابة الاستوائية في ماناوس عن حصيلة إدارته في مكافحة الاحتباس الحراري، مؤكداً أن هذه الظاهرة «ربما تكون التهديد الوجودي الوحيد لكل دولنا وللبشرية جمعاء».