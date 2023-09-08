سياسة | دولي

قمة مجموعة العشرين تبدأ في نيودلهي وسط انقسامات عميقة بشأن أوكرانيا

منذ 9 دقائق

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نيودلهي: يجتمع قادة دول مجموعة العشرين لأقوى الاقتصادات الرائدة والناشئة في نيودلهي اليوم السبت، حيث تبحث الدولة المضيفة الهند عن الوصول إلى بعض الإجماع الدولي على الرغم من الانقسامات العميقة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
وربما يكون من غير الممكن توقيع إعلان مشترك، الذي عادة ما توقعه كل الدول المشاركة في القمة، وذلك بسبب الخلافات الشديدة بشأن الحرب.
وتردد أن الدول الغربية التي أيدت أوكرانيا بقوة وفرضت عقوبات ضخمة على روسيا، تواجه تحالفا من الصين وروسيا في مفاوضات مجموعة العشرين.
ومن القضايا الرئيسية التي ستناقشها القمة تغير المناخ وإصلاح البنك الدولي.
ويمثل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الرئيس شي جين بينغ في القمة، كما يمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس فلاديمير بوتين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل قيادة مشتركة لمكافحة أزمة المناخ، والصراعات العالمية والفقر.
وقال جوتيريش بعد وصوله إلى نيودلهي: “إذا كنا حقا أسرة عالمية، فإننا نشبه اليوم بالأحرى أسرة تعانى من الاختلال الوظيفى”.
وأضاف: “الانقسامات تتزايد، والتوترات تشتعل، والثقة تتآكل، وكلها معا تثير شبح التشرذم، والمواجهة في نهاية المطاف”.
وذكر غوتيريش أن الهيكل المالي العالمي “عفا عليه الزمن، ويعانى من الاختلال الوظيفي وغير عادل”، ويتطلب إصلاحا هيكليا. وقال إنه إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية. وقال إن “أنصاف التدابير لن تحول دون الانهيار التام فيما يتعلق بالمناخ”.
(د ب أ)

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