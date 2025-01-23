قمة نابولي ويوفنتوس تجذب الأنظار في الجولة 22 من الدوري الإيطالي

روما: تجذب قمة نابولي وضيفه يوفنتوس، الأنظار في الجولة 22 من الدوري الإيطالي، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان بعد غد السبت.

ويسعى نابولي إلى تعزيز صدارته للدوري الإيطالي، والتي يتربع عليها برصيد 50 نقطة، لكنه يعلم أن مواجهة يوفنتوس، المتخبط محليا، والذي يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة، لن تكون آمنة في ظل ترقب باقي المنافسين نتائج الفريق.

وفي الوقت الذي لازالت أصداء رحيل النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسيخليا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، تلقي بظلالها على أحوال الفريق، يسعى أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، إلى شحذ همم لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على فريقه السابق الذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات، ويأمل في تحقيق اللقب مع فريق ثالث، بعد فوزه به مع يوفنتوس وإنتر ميلان.

على الجانب الآخر، تأتي المواجهة بمثابة اختبار صعب ليوفنتوس، والذي يسعى إلى تجنب تكرار أخطاء المواسم الماضية والابتعاد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مبكرا، مثلما حدث الموسم قبل الماضي.

ويهدف تياغو موتا، المدير الفني ليوفنتوس، إلى تحقيق فوز من شأنه أن يبعثر الأوراق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، حيث إنه سيرفع فريقه إلى المراكز الأربع الأولى في حال تعثر لاتسيو في مواجهة فيورينتينا بنفس الجولة.

والتقى الفريقان في 165 مباراة ببطولة الدوري، حقق يوفنتوس الفوز في 76 منها، ونابولي في 38 مباراة، وكان التعادل نتيجة 51 مباراة.

وفي لقاءات الفريقين بكل البطولات، والبالغ عددها 182 مباراة، حقق يوفنتوس الفوز في 84 مباراة، وفاز نابولي في 44 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 54 مباراة.

ويترقب إنتر ميلان نتيجة مباراة نابولي ويوفنتوس، حينما يحل ضيفا على ليتشي يوم الأحد.

ويسعى إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة، إلى تحقيق فوز يجعله يشارك الصدارة مع نابولي حال تعثر الأخير أمام يوفنتوس.

ويدخل إنتر ميلان المباراة بروح معنوية مرتفعة، بعد اقترابه من ضمان التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، بفضل فوزه على سبارتا براغ التشيكي بهدف نظيف أمس الأربعاء.

وعلى الجانب الآخر، يحتل ليتشي المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، ويسعى إلى تجنب الدخول في معارك البقاء وعدم الهبوط للدرجة الثانية مؤقتا.

(د ب أ)