قمر بوريل وتأشيرة ألبانيزي: قادم الاحتلال أدهى

خلال الطور الراهن من حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ومع إعلان حكومة بنيامين نتنياهو العزم على اجتياح منطقة رفح المكتظة بـ1.5 مليون مدني فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، يتزايد أكثر من مستوى للتباين بين الاحتلال وعديد الدول التي ساندته وسعت إلى التغطية على ما يرتكب جيشه من جرائم حرب، ولا تُستثنى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من هذه الحال فبلغ التباين في التقديرات مستوى التراشق بالسباب المقذعة.

وإذا لم يكن جديداً أن تستهتر دولة الاحتلال بأقرب أصدقائها فلا تتورع عن التسبب في إحراجهم أو حتى إلحاق الضرر بمصالحهم القومية العليا خدمة لأغراضها، فإن أثمان التوحش الإسرائيلي في قطاع غزة لم تعد تستفحل يوماً بعد آخر فقط، بل صارت تستجلب على الاحتلال درجات من العزلة الدولية خانقة وغير مسبوقة على أصعدة هيئات سياسية وحقوقية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أممية. ومن جهة ثانية أفسحت هذه الحال مستويات من الجسارة في انتقاد سلوك الاحتلال جديدة تماماً من حيث وضوح النبرة وصراحة الاستنكار.

فليس أمراً مألوفاً أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل انتقد تصريحات نتنياهو حول تأمين ممرات آمنة لمغادرة سكان رفح الفلسطينيين، فاستخدم هذا التساؤل اللاذع: «إلى أين سيتم إجلاؤهم… إلى القمر؟» أو أن يطالب بوقف تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة، مخاطباً الرئيس الأمريكي هكذا: «حسناً، إذا كنت تعتقد أن عدداً كبيراً جداً من الناس يُقتلون، ربما يجب عليك إرسال أسلحة أقل».

حتى كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية، المعروف بالتخاذل أمام واشنطن ولندن وباريس عموماً وبالضعف أمام دولة الاحتلال تحديداً، تجاسر فأبدى القلق إزاء ما يعلنه الاحتلال من نوايا لاجتياح رفح، وأعلن أن مكتبه «يحقق بشكل فاعل في أي جرائم يشتبه بأنها ارتُكبت» وأن «أولئك الذين ينتهكون القانون سيخضعون للمساءلة».

وفي ميادين أخرى تواصل دولة الاحتلال تقديم الدليل تلو الآخر على بطلان ما يشيعه أنصارها من أنها «واحة الديمقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط، فلا ترتكب جرائم الحرب تباعاً وبلا رادع أو حساب فقط، بل تستخدم كل وسائل البطش والتنكيل لإخراس أي صوت ناقد لسياساتها، حتى ما كان منها فاشياً صريحاً وتأنف منه عصابات المافيا.

وهكذا لم تكتفِ وزارتا الخارجية والداخلية في دولة الاحتلال بمنع فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على تأشيرة دخول، بل طالبت الأمم المتحدة بإقالتها، بعد أن ألصقت بها تهمة معاداة السامية. وأما «الذنب» الذي اقترفته ألبانيزي فهو تدوينة على منصة X خالفت فيها رأي الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بأن 7 تشرين الأول/ أكتوبر كان «أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا» معتبرة أن ضحايا ذلك اليوم «لم يُقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل رداً على القمع الإسرائيلي».

الأمثلة تتنوع وتتكاثر كل يوم، وليست نماذج قمر بوريل وتأشيرة ألبانيزي سوى الأحدث بينها، والقادم لن يكون إلا أدهى وأفدح.