قمصان ميسي في مونديال قطر مقدّرة بـ10 ملايين دولار في مزاد علني- (صور)

نيويورك: وُضعت مجموعة من ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال رحلة تتويج منتخب بلاده بمونديال قطر 2022، في مزاد علني في كانون الأول/ديسمبر المقبل كما أعلنت دار سوذبيز للمزادات الإثنين، وقدرت قيمتها بـ 10 ملايين دولار.

ارتدى النجم الأرجنتيني هذه القمصان خلال الشوط الأول في دور المجموعات ضد السعودية والمكسيك، بالإضافة إلى المباريات اللاحقة في الأدوار الإقصائية ضد أستراليا وهولندا وكرواتيا والمباراة النهائية ضد فرنسا.

ونجح ميسي أخيرا بتطويق عنقه بذهبية بطولة العالم، بعد أن فشل في التتويج بها في 4 نسخ سابقة.



وقالت سوذبيز إنه إذا تجاوز سعر القمصان بالفعل 10 ملايين دولار، فإن ذلك قد يجعل المزاد أثمن مجموعة من التذكارات الرياضية التي يتم بيعها في مزاد علني على الإطلاق.

أغلى قميص فردي تم بيعه على الإطلاق في مزاد كان الذي ارتداه أسطورة كرة السلة مايكل جوردان خلال الدور النهائي من الدوري الأمريكي للمحترفين مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، حيث بيعت بمبلغ 10.1 مليون دولار العام الماضي.

وقد اهتمت دور المزادات بشكل متزايد بالتذكارات الرياضية في السنوات الأخيرة، والتي تعتبر سوقا متنامية.

يتم عرض القمصان للبيع بالمزاد من قبل شركة التكنولوجيا الأمريكية الناشئة “ايه سي مومنتو” والتي تساعد الرياضيين على إدارة مجموعات التذكارات.

سيتم التبرع بجزء من العائدات لمشروع “يونيكاس”، وهي مبادرة مع مستشفى للأطفال في برشلونة تساعد الأطفال المصابين بأمراض نادرة.

ستكون القمصان متاحة للعرض العام عند طرحها للبيع بالمزاد، في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر.

(أ ف ب)