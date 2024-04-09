سياسة | دولي | أوروبا

قناة ألمانية تفصل مذيعة من أصل سوري بعد دعوتها لمقاطعة منتجات إسرائيل- (فيديو)

9 - أبريل - 2024

هيلين فارس، الصورة من حسابها على إنستغرام

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برلين: أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا، فصل المذيعة هيلين فارس من عملها؛ بسبب دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وأوضحت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن فارس تم فصلها بسبب مشاركتها تطبيقا تم إنتاجه لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم البيان أن فارس “انتهكت مبدأ الحياد” من خلال مشاركتها ذلك التطبيق على حساباتها في مواقع التواصل.
وأردف: “الصحافيون قد يكون لديهم بالطبع وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا، أو التشكيك فيها من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد تم انتهاكه في هذه الحالة بالذات”، وفق زعمها.

 

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ms Baklava‎‏ (@‏‎helenfares‎‏)‎‏

وقالت فارس في بيان عبر حسابها على إنستغرام، إن “وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى”.
وتعد ألمانيا ثاني دولة داعمة لإسرائيل بشكل مطلق بعد الولايات المتحدة، رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أبريل 9, 2024 الساعة 10:56 ص

    بعد خديعة أوسلو كانت ألمانيا من المتكالبين وقدمت للسلطة آنذاك إذاعة مشروطة للتحريض على المقاومين ونزع العزيمة التحررية كما وأكدوا لعرفات أن المساعدات للبوليس النسائي تستثني ذوات “غطاء الرأس”
    النازي بالفطرة لا ترجو منه أن يتحول لعسول!

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    1. يقول فصل الخطاب:
      أبريل 9, 2024 الساعة 11:41 ص

      النازية والصهيونية وجهان لعملة واحدة وتاريخ طويل من الإجرام المنظم ضد الفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية النازية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي والغربي هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀🔥

  2. يقول ملاحظ:
    أبريل 9, 2024 الساعة 11:07 ص

    هذا هو الغرب بلد الحريات وحقوق الانسان وحرية التعبير والتسويق لها ودعوة دول العالم للالتزام بها ومن لم يقم بذلك يراه الغرب في ظلال مبين

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  3. يقول سنان:
    أبريل 9, 2024 الساعة 11:08 ص

    وهل قامت هذه القناة في السابق بفصل مذيعين عبروا عن اراء سياسية داعمة لاوكرانيا مثلا؟ ام تم الاحتفاء بهم ومنحهم وسام الشجاعة الاخلاقية والمهنية؟

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  4. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 9, 2024 الساعة 11:40 ص

    تحية كبيرة لهلين فارس السورية الأصل ✌️🇵🇸🙂👋👋👋

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  5. يقول Yousif:
    أبريل 9, 2024 الساعة 12:45 م

    ألمانيا تريد أن تغطي على جرائمها في الحرب العلميه الثانيه وتريد ان تظهر ابيض من الابيض

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