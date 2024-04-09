قناة ألمانية تفصل مذيعة من أصل سوري بعد دعوتها لمقاطعة منتجات إسرائيل- (فيديو)

برلين: أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا، فصل المذيعة هيلين فارس من عملها؛ بسبب دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن فارس تم فصلها بسبب مشاركتها تطبيقا تم إنتاجه لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم البيان أن فارس “انتهكت مبدأ الحياد” من خلال مشاركتها ذلك التطبيق على حساباتها في مواقع التواصل.

وأردف: “الصحافيون قد يكون لديهم بالطبع وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا، أو التشكيك فيها من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد تم انتهاكه في هذه الحالة بالذات”، وفق زعمها.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ms Baklava‎‏ (@‏‎helenfares‎‏)‎‏

وقالت فارس في بيان عبر حسابها على إنستغرام، إن “وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى”.

وتعد ألمانيا ثاني دولة داعمة لإسرائيل بشكل مطلق بعد الولايات المتحدة، رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)