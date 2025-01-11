قناة إسرائيلية ترجح موافقة نتنياهو على استكمال مفاوضات تبادل الأسرى

رجحت قناة (13) العبرية، السبت، موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إرسال وفد وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وذكرت القناة أنه “من المتوقع أن يقرر نتنياهو خلال الساعات القليلة المقبلة ما إذا كان سيسمح لرئيس الموساد ديفيد بارنياع، بالمغادرة إلى قطر أم لا”.

ورجحت القناة، بناء على نقاش أجراء رئيس الوزراء، الجمعة، بشأن ملف المحتجزين مع رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل، موافقة نتنياهو على إرسال برنياع إلى الدوحة لاستكمال مفاوضات إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكرت على موقعها الإلكتروني أن “نتنياهو يميل إلى إرسال الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة في ضوء ما لمسه من تقدم في مسار المفاوضات نفسها”.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي بارز – لم تسمه – أنه “في حال حصول الوفد الإسرائيلي المفاوض على الضوء الأخير النهائي من نتنياهو، فإنه سيغادر في اليوم التالي”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

في السياق، قال مسؤول إسرائيلي إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت.

وأفاد مسؤول إسرائيلي ثان بإحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تجري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة والرامية إلى التوصل لاتفاق في غزة.

ويبذل الوسطاء جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين هناك قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

والجمعة، نقلت قناة “كان” العبرية عن مصادر أجنبية مطلعة لم تسمّها، قولها إنّ “تل أبيب وافقت على التقدم في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى، بهدف ضمان استمرارية العملية حتى إطلاق سراح جميع الأسرى”.

(وكالات)