قناة إسرائيلية تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن في قطاع غزة

تل أبيب: أذاعت قناة تلفزيونية إسرائيلية تقريراً بشأن إمكانية التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن رهائن في قطاع غزة.

وجاء في التقرير، الذي بثته قناة “ان 12″، أن حركة “حماس” أشارت إلى أنها مستعدة من حيث المبدأ الإفراج عن 87 رهينة. وهؤلاء الرهائن هم 53 من النساء والأطفال وصغار سن و 34 أجنبياً.

في المقابل، سوف تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في قطاع غزة، والإفراج عن سجينات فلسطينيات وقصّر في السجون الاسرائيلية وسجناء” أمنيين”.

وتطالب “حماس” أيضاً بإدخال المزيد من الوقود لقطاع غزة.

كما أشار التقرير إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سوف يتم المضى قدماً في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح التقرير أن إحدى المشاكل هي التواصل المحدود مع رئيس حركة “حماس” يحيي السنوار. وذكر التقرير أنه لم يقدم حتى الآن رداً واضحاً ونهائياً عبر الوسطاء في قطر.

وكانت حركة “حماس” قد شنّت هجوماً مفاجئاً على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقامت باختطاف نحو 240 رهينة، تم نقلهم إلى قطاع غزة.

(د ب ا)