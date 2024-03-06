قناة إسرائيلية تكشف فحوى رسالة تحذير قبل هجوم 7 أكتوبر

القدس: كشفت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، عن رسالة كان مسؤولٌ كبير في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعتزم إرسالها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحذّر من إمكانية تنفيذ هجوم واسع من قبل “حماس”، لكن الحركة سبقت ونفذت هجومها، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت القناة في تقرير، مساء الثلاثاء، إن الرسالة كتبها رئيسُ قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) العميد عاميت ساعر، عشية هجوم “حماس”.
وحذّرت الرسالة “من أن إيران وحماس وحزب الله يبحثون عن فرصة لمهاجمة إسرائيل”، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية تراكمت لدى شعبة الاستخبارات العسكرية، بحسب المصدر ذاته.
وفي رسالته، أضاف رئيس قسم الأبحاث في “أمان” أن “كبار المسؤولين في المحور الإيراني كانوا يضغطون، ويعتقدون أن الوقت قد حان لمهاجمة إسرائيل، وإلحاق أضرار قاتلة بها”.
وكان من المقرر إرسال الرسالة مباشرة بعد عيد “سيمحات توراه” (فرحة التوراة/وافق 7 و8 أكتوبر 2023)، إلى نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكن “حماس” سبقت ونفذت هجومها، وفق ذات المصدر.
وبحسب القناة، تم إرسال هذه التحذيرات إلى رئيس شعبة “أمان” أهارون هاليفا، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، اللذين وجّها ساعر بإرسالها إلى نتنياهو.
وأضافت القناة أنه “خلال العام الماضي، تم إرسال أربع رسائل تحذير من شعبة “أمان”، آخرها في يوليو/تموز ،لكن تم تجاهلها والتعامل معها بشكل مثير للريبة من قبل المستوى السياسي”.
والإثنين، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن ضباطاً من مختلف الرتب بالجيش الإسرائيلي يتلقّون المشورة من محامي الدفاع العسكري استعداداً للتحقيقات في إخفاقات 7 أكتوبر.
وحسب الصحيفة، ستكون هذه التحقيقات، التي من المتوقع الانتهاء منها في مايو/ أيار المقبل، بمثابة مقدمة سترتكز عليها لجنة التحقيق الرسمية في الحرب، والتي من المقرر أن يتم تشكيلها في وقت لاحق هذا العام.
وحتى الآن، نأى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنفسه، عن الاعتراف بمسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر، بعكس قادة عسكريين ومسؤولين سياسيين كبار في إسرائيل، كما رفض نتنياهو تشكيل لجان تحقيق رسمية في الأحداث لحين الانتهاء من الحرب.
وفي 7 أكتوبر 2023، شنت “حماس” هجوماً مفاجئاً على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله مئات الإسرائيليين، كما اقتادت الحركة العشرات لقطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومنذ ذلك اليوم، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، ما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
(الأناضول)
طوفان الأقصى يشبه هجمات 11 سبتمبر 2001، إلى درجة أنني أعتقد أن المخابرات الإسرائيلية ربما بتعاون مع المخابرات الأمريكية🤔🤔🤔 قررا التضحية ببعض المئات من الإسرائليين من أجل التخلص نهائيا من غزة و القضاء على المقاومة 🤔🤔🤔وذلك عن طريق اختراق المقاومة ودفعها إلى القيام بطوفان الأقصى 🤔🤔🤔رغم أن الثمن سيكون باهظا لإسرائيل ولكن النتيجة التي تريدها إسرائيل تجعلها تتحمل كل الخسائر
كلامك قلته قبل ذلك والكل سخر وضحك من كلامي
شكرا 🙏🏽 و أنا اتفق معك تماما 💯
قل و بمساعدة إيران التي وعدت حماس بأنها ستشعل كل الجبهات
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون (صدق الله العظيم ) وكذبت قناة ” كان “
يواصلون الكذب لمعالجة التقصير.
7 أكتوبر يوم مجيد و سيكتب التاريخ انه بداية النهاية للحضارة الغربية.
البراقع هوو ان جيش الاحتلال يملك السلاح الجرار ولكنه لا يملك الشجاعة لمواجهة المواقف المفاجئة التي تأتي فجاة فهو لا يستطيع فعل اي شي امام من باع نفسه لله ثم مالذي يضمن صحة هذه المعلومات وهل هناك مصداقية لهولاء الأشخاص فكلهم جبناء لايتكلمون الصواب فهم يتكلمون وكانهم عرفوا الحكاية قبل حدوثها والذي يحاولون النجاة لن يفيدهم لا نه موجود في كتاب الله ونهايتهم قد صارت واقعا
كلام الرسول ص افضل من كلامكم جميعا
سواء صهاينة او معلقين
قال ص
لا يضرهم من خذلهم
صدقت يا سيدي ص
7 اكتوبر المجيدة عرت الانظمة العربية والاسلامية كافة بوقوفها الى جانب اسرائيل بكل ما تملك. اضافة الى كشف زيف الغرب المجرم وذلك بمشاركته اسرائيل في حرب الابادة. اما مجرد تصديق ما يتفوه به هؤلاء العنصريين القتلة ينم عن عقدة النقص التي يتمتع بها العربي والمسلم العادي … و تمتعه بحياة الذل والعبودية