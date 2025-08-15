قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل إضراب شامل دعت إليه عائلات الأسرى الأحد

نشرت القناة 13 العبرية، الجمعة، تفاصيل بشأن الإضراب المرتقب في إسرائيل بعد غد الأحد، والذي يضم مواكب وخطابات وعروضا في كافة المناطق، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”.

وقالت القناة إن عائلات الأسرى الإسرائيليين سينظمون يوما احتجاجيا كاملا الأحد المقبل، في جميع أنحاء إسرائيل، تتخلله مسيرة بالسيارات وعروض متنوعة.

وتبدأ فعاليات الإضراب، وفق القناة، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في العديد من المدن والبلدات، ومن المقرر أن تنضم إلى الاحتجاج مئات السلطات المحلية والمنظمات، كما أعلنت العديد من الشركات عن سماحها لموظفيها بالمشاركة في المبادرة.

وتشمل فعاليات اليوم الاحتجاجي مواكب وخطابات وعروضا في “ساحة الرهائن” بمدينة تل أبيب، ومواقع أخرى، ولقاءات مع ناجين من الأسر وعائلات الأسرى.

وتنتشر تلك الاحتجاجات، بحسب القناة العبرية، في جميع أنحاء البلاد، مع أنشطة رئيسية في تل أبيب والمدن الكبرى الأخرى.

والثلاثاء، أعلنت الجامعة العبرية في مدينة القدس الغربية، اعتزامها المشاركة في الإضراب، فيما دعا زعيم المعارضة يائير لبيد أنصار الحكومة إلى المشاركة في الإضراب، معتبرا ذلك أمرا لا يخص المعارضة فقط.

والاثنين، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن عددا من الشركات توافق على الانضمام للمطالبة بصفقة تعيد كل الأسرى، دون تحديد عدد وأسماء تلك الشركات.

جاء ذلك، بعد أن قالت القناة “12” العبرية الأحد، إن عائلات كل من الأسرى وقتلى الجيش الإسرائيلي، أعلنت بمؤتمر صحافي في تل أبيب نيتها تنفيذ إضراب شامل وشل الحياة في 17 أغسطس/ آب الجاري (الأحد).

(الأناضول)