قناة “إيران إنترناشونال” تستأنف بثها من لندن بعد توقفه بسبب تهديدات

لندن: أعلنت قناة “إيران إنترناشونال” الخاصة، الإثنين، أنها استأنفت بثها من لندن بعدما أغلقت استوديوهاتها في العاصمة البريطانية في وقت سابق هذا العام، بسبب تهديدات حمّلت طهران مسؤوليتها.

غطّت المحطة على نطاق واسع التظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في إيران، العام الماضي، وأكدت أن اثنين من أبرز صحافييها تلقيا تهديدات بالقتل رداً على تغطيتهما.

وبناء على نصيحة الشرطة، أغلقت “إيران إنترناشونال” مقرها في لندن، في شباط/فبراير، لتعلن في بيان، الإثنين، أنها “استأنفت بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن”.

As of today, @IranIntl resumes broadcasting from its new London studios. This comes more than seven months after the Channel closed its London studios and moved all broadcasting to Washington DC following a significant escalation in state-backed threats from Iran and advice from… pic.twitter.com/A6QQUyGnnQ

— Iran International English (@IranIntl_En) September 25, 2023