قناة الأقصى: وقف البث إثر “ضغوط فرنسية” على “أوتيلسات”

غزة: أعلنت قناة الأقصى الفضائية عن وقف بث قناتها من طرف القمر الصناعي “أوتيلسات” بسبب ما قالت إنه “ضغوط فرنسية”.

وقالت القناة في بيان نشرته السبت، عبر قناتها في تلغرام “في ظل المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، قامت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي Eutelsat بإصدار قرار بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بث القناة”.

وحسب البيان، أرجعت القناة وقف بثها إلى “استجابة الشركة لضغوط الحكومة الفرنسية وخضوعا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي”.

ولم يصدر على الفور رد من باريس بشأن اتهامات القناة.

واعتبرت القناة هذا الوقف “يشكل خرقًا واضحًا وصادمًا لكل معايير الحرية ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والحق في توصيل صوت شعبنا المظلوم للعالم”.

وحسب بيان نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأشد العبارات “القرار غير المبرر بحجب شارة قناة الأقصى الفضائية عن البث”.

وقالت حماس في البيان إن “ذلك لن يفلح في حجب صورة البطولة والصمود التي يسطرها شعبنا، وفي ذات السياق ندعو المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على شركة البث الفرنسية للعدول عن ذلك القرار المجحف والمنحاز”.

يذكر أن قناة الأقصى الفضائية هي قناة تابعة لحركة “حماس”، وتم تأسيسها عام 2006 وتبث من قطاع غزة.

(الاناضول)