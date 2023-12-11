قناة الجزيرة تتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف منزل أحد صحافييها مما أدى لاستشهاد والده

صورة نشرها الصحافي أنس الشريف على حسابه في منصة إكس

“القدس العربي”: اتهمت شبكة الجزيرة الفضائية الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باستهداف منزل أحد صحافييها في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد والده.

وقالت الشبكة إن استهداف منزل الصحافي أنس الشريف جاء “بعد تهديدات تلقاها منذ نوفمبر الماضي”.

وأضافت “ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مذابح جيش الاحتلال بحق الصحافيين والمدنيين في غزة”.

الجزيرة تدين استهداف منزل الصحفي أنس الشريف وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مذابح جيش الاحتلال بحق الصحفيين والمدنيين في غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/uCsCb4pm7m — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 11, 2023

ونشر الصحافي صورة مع أمه في وداع والده الشهيد اليوم الإثنين.

منذ أكثر من 60 يوم لم أر أمي وأبي وكل يوم كنت أفتقدهم ويزداد شوقي لهم

لم أستطع اللقاء بهم إلا في نظرة وداع أبي الحبيب الغالي رأيت أبي شهيدًا واحتضنتُ أمي مواسيًا لها ولنفسي

تلقيتُ التهديدات باستهدافي مباشرة من جيش الاحتلال المجرم إلا أنني بقيت في الميدان بين أهلي وأبنائي شعبي… pic.twitter.com/bJI56uzuqm — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 11, 2023

استشهاد والدي الحبيب الحاج / جمال الشريف “أبوشادي” في قصف وتدمير #منزلنا. اليوم في مخيم جباليا وهو يؤدي صلاة العصر .#التغطية_مستمرة pic.twitter.com/uH9lvE6QkV — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 11, 2023

والأربعاء الماضي، استشهد 22 فردا من عائلة الصحافي مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على القطاع.

والسبت، ارتفع عدد شهداء الصحافيين الفلسطينيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 83 صحافيا باستشهاد الصحافية علا عطا الله.