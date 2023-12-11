سياسة | عربي | فلسطين

قناة الجزيرة تتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف منزل أحد صحافييها مما أدى لاستشهاد والده

11 - ديسمبر - 2023

صورة نشرها الصحافي أنس الشريف على حسابه في منصة إكس

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“القدس العربي”: اتهمت شبكة الجزيرة الفضائية الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باستهداف منزل أحد صحافييها في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد والده.

وقالت الشبكة إن استهداف منزل الصحافي أنس الشريف جاء “بعد تهديدات تلقاها منذ نوفمبر الماضي”.

وأضافت “ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مذابح جيش الاحتلال بحق الصحافيين والمدنيين في غزة”.

ونشر الصحافي صورة مع أمه في وداع والده الشهيد اليوم الإثنين.

والأربعاء الماضي، استشهد 22 فردا من عائلة الصحافي مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على القطاع.

والسبت، ارتفع عدد شهداء الصحافيين الفلسطينيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 83 صحافيا باستشهاد الصحافية علا عطا الله.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 10:33 م

    جيش كاذب , و مخادع , و جبان ,
    فهو يخاف من نشر الحقيقة !
    و لا حول و لا قوة الا بالله

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  2. يقول زياد:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 12:04 ص

    كل اهلنا في فلسطين الحبيبة مشاريع شهاده من النهر الي البحر من الماء الي الماء فهم عباره عن الم هذا العدو فهم من يذكره بتاريخه الاسود إلا ان هذا التاريخ لم يتغير منذ النكبه لكن فلسطين تستحق هذه الدماء التي لن تركها الي ان تكنس العدو عن ارضها وبحرها وكرومها فالشهداء التحية علي مقدموا من امل لنا والسلام

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