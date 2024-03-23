قناة الجزيرة تكشف الرد الإسرائيلي على صفقة تبادل الأسرى

“القدس العربي”: كشفت مصادر لقناة الجزيرة القطرية، اليوم السبت، الرد الإسرائيلي على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت القناة إن المصادر أبلغتها بأن الرد الإسرائيلي عرض عودة مقيدة لألفي نازح يوميا لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ.

وأضافت أن الرد الإسرائيلي قدم نقاطا مفصلة فيما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات.

وأوضحت أن الرد حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل، وأن إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات.

وأكدت المصادر أن رد تل أبيب، الذي قدم للوسطاء في الدوحة، يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط، كما شمل الحق في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم وفق الصفقة إلى خارج فلسطين.

وتابعت أن إسرائيل طلبت مقابل الإفراج عن أسرى أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط الإفراج عن الجنديين غولدن وآرون.

وأشارت إلى أن إسرائيل رفضت طلب حماس الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة وعرضت فقط 5 هي من تحددهم.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

فجوات في المفاوضات

وقال مسؤول إسرائيلي، السبت، إنّ هناك “فجوات” في المفاوضات الجارية في قطر، فيما عرضت الولايات المتحدة حل وسط وافقت عليه تل أبيب، لكنها بانتظار ردّ حركة حماس عليه، وفق قوله.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن المسؤول الذي وصفته بـ”الكبير” ولم تسمه قوله إن “هناك فجوات كبيرة في المفاوضات الجارية في قطر، فيما يتعلق بمفاتيح إطلاق سراح الأسرى في غزة”.

ويتضمن مقترح الولايات المتحدة، وفق المسؤول، “التزام تل أبيب بعدم اغتيال كبار قادة حركة حماس في حال نفيهم خارج قطاع غزة، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح، وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة”.

وتابع المسؤول: “يتضمن المقترح أيضا انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع”.

وقال المسؤول إنّ هذا الاقتراح “تروج له الولايات المتحدة كجزء من المرحلة التي تلي صفقة إطلاق سراح 40 محتجزًا في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع”.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، “تتواصل المحادثات في قطر بشأن المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة مساء اليوم (السبت) أيضا”.