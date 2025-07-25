الجزيرة: جيش الاحتلال يصعد التحريض ضد صحافيينا وعلى رأسهم أنس الشريف

الدوحة: أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطقين باسمه صعّدوا من حملاتهم التحريضية ضد صحافيي الشبكة، خصوصًا المراسل أنس الشريف.

وقالت الشبكة في بيان: “نعرب عن استنكارنا وتنديدنا بالحملات التحريضية التي تستهدف كوادرنا منذ بدء تغطية حرب غزة، ونعتبر هذه الحملة محاولة خطيرة لتبرير استهداف صحفيينا في القطاع”.

وحملت الجزيرة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة فرقها العاملة في غزة، داعية الدول الفاعلة والمنظمات الدولية إلى “التحرك العاجل لتوفير الحماية لجميع الصحفيين في القطاع”.