قناة الجزيرة: قطر تتوسط في مفاوضات بين ألمانيا وطالبان لتسهيل عودة الأفغان إلى بلادهم

القاهرة: ذكرت قناة الجزيرة الإخبارية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن قطر تتوسط في مفاوضات بين ألمانيا وحركة طالبان الأفغانية لتسهيل عودة الأفغان إلى بلادهم استنادا إلى وضعهم القانوني.

(رويترز)