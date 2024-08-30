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قناة الجزيرة: قطر تتوسط في مفاوضات بين ألمانيا وطالبان لتسهيل عودة الأفغان إلى بلادهم

30 - أغسطس - 2024

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القاهرة:  ذكرت قناة الجزيرة الإخبارية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن قطر تتوسط في مفاوضات بين ألمانيا وحركة طالبان الأفغانية لتسهيل عودة الأفغان إلى بلادهم استنادا إلى وضعهم القانوني.

(رويترز)

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  1. يقول فارس احمد:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 2:46 ص

    الألمان و اروبا لا يعترفون بحكومة طالبان فمن يفاوضون.؟
    و إذا كانت طالبان عندهم تنتهك حقوق الانسان فكيف يرحلون لاجئين اليها؟
    متناقضات تزعج المنطق.

    رد

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