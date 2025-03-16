قناة الحرة الأمريكية ومنصاتها الرقمية مهددة بقرارات ترامب وأصداء عن معارضة المراسيم

الدوحة ـ”القدس العربي”:

طالت المراسيم التنفيذية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيقاف تمويل الخدمات الإعلامية الأمريكية الموجهة للخارج شبكة الشرق الأوسط للبث والتي تتبع لها قناة الحرة ومنصاتها الرقمية، التي وصلت إدارتها رسالة من كاري ليك المسؤولة التنفيذية المقربة من نزيل البيت الأبيض.

وكشفت مصادر لـ”القدس العربي” عن توجه لمعارضة المراسيم التنفيذية التي أصدرها مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والاعتراض عليها لدى الهيئات القضائية، بمبرر دعم حرية التعبير.

وخاطب جيف غيدمان الرئيس التنفيذي والمدير العام لشبكة الشرق الأوسط للبث جميع الموظفين في المؤسسات التابعة للشبكة ومن بينها الحرة ومنصاتها الرقمية، وعبر عن خيبة أمل من الرسالة التي تلقاها من كاري ليك الرئيسة التنفيذية بالإنابة للوكالة الأمريكية للإعلام، أن الشبكة لم تعد تستحق التمويل.

بحسب معلومات متداولة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حصلت عليها “القدس العربي”، فإن العديد من المؤسسات الإعلامية التابعة للوكالة الأمريكية للإعلام بصدد اتخاذ خطوات عملية للاعتراض على المراسيم التنفيذية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وبحسب معلومات متداولة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حصلت عليها “القدس العربي”، فإن العديد من المؤسسات الإعلامية التابعة للوكالة الأمريكية للإعلام بصدد اتخاذ خطوات عملية للاعتراض على المراسيم التنفيذية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتوقع أن يجتمع جيف غيدمان بالموظفين في مقر شبكة الشرق الأوسط للبث في ولاية فيرجينيا، للحديث عن الخطوات التي يمكن أن تتخذ، مع إحاطة الموظفين الذين يشعرون أن مستقبلهم مهدد.

وبحسب المعترضين على سياسات ترامب، فإن المؤسسات الإعلامية الأمريكية تقدم خدمات تبرر الأموال التي تحصل عليها من دافعي الضرائب الأمريكيين.

وكشف مدير شبكة الشرق الأوسط للبث أن الوكالة الإعلامية الأمريكية، تؤدي دورها بشكل جيد، وتواجه “الروايات المُعادية لأمريكا، وشبكة MBN شوكة في خاصرة خصوم أمريكا”.

وأضافت المصادر أن “الصين تشهد نشاطًا واسعًا في جميع أنحاء المنطقة، وزادت إيران مؤخرًا ميزانيتها المخصصة للأخبار والمعلومات بنسبة 50%. وترى شبكة الشرق الأوسط للبث التي تتبع لها الحرة أنه يتم رواية “القصة الأمريكية من خلال التلفزيون والمنصات الرقمية، وتصل إلى عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا ليس الوقت المناسب لأمريكا لنزع سلاحها”.

ويدافع المعترضون على مراسيم ترامب التي تخنق الوكالة الأمريكية للإعلام، بأن “الحرة ومنصاتها الرقمية، هي شبكة الأخبار العربية الوحيدة الممولة من الولايات المتحدة، وتكلف ميزانيتها بالكامل أقل من طائرتي أباتشي”.

تفاجأ مئات العاملين في المؤسسات الإعلامية الفدرالية الأمريكية بمراسيم أصدرها الرئيس دونالد ترامب، تقضي بتقليص عمل إذاعة صوت أمريكا

ومؤخراً تفاجأ مئات العاملين في المؤسسات الإعلامية الفدرالية الأمريكية بمراسيم أصدرها الرئيس دونالد ترامب، تقضي بتقليص عمل إذاعة صوت أمريكا، وتعد أكبر إذاعة دولية أمريكية، ولها حضور دولي واسع بتردداتها التي تصدح بأربعين لغة. وطالت الأوامر التنفيذية إذاعة صوت أمريكا التي انطلق أثيرها قبل 73 عاماً حيث تلقى عدد من موظفيها إجازة مدفوعة الأجر بعد يوم واحد من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص حجم الوكالة الأم للمؤسسة الإعلامية الممولة من الحكومة الفدرالية.

وتأثر جميع الموظفين بدوام كامل في إذاعة صوت أمريكا ومكتب البث الكوبي، الذي يدير إذاعة وتلفزيون مارتي، والذين يتجاوز عددهم الألف موظف بمرسوم دونالد ترامب، ويقضي بإلزام الوكالة الأم، والمعروفة باسم الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، بإلغاء جميع الأنشطة غير المطلوبة قانونًا.

وألغت الوكالة جميع عقود محطات البث الدولية الخاصة التي تمولها، بما في ذلك إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، وراديو آسيا الحرة، وشبكات البث في الشرق الأوسط.

وكانت صوت أمريكا التي أسست في العام 1942، تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.

وحضر الصحافيون إلى إذاعة صوت أمريكا لبث برامجهم، ليُبلّغوا بإغلاق أبوابهم: فقد شرع المسؤولون الفيدراليون في عمليات تعليق جماعية لأجل غير مسمى. ويأتي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن رؤيته التي يشاركه فيها رجل الأعمال إيلون ماسك، وما يصفونه “القضاء على عناصر البيروقراطية الفدرالية”. وجاء في بيان أرسلته كاري ليك المذيعة السابقة المؤيدة لترامب والتي عُيّنت مستشارة للوكالة الأمريكية للإعلام، أنه وفقاً للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تضمن “عدم اضطرار دافعي الضرائب لدفع أموال من أجل الدعاية المتطرفة”. واعتبرت المسؤولة المدافعة عن ترامب أن أموال المنح الفيدرالية “لم تعد تحقق أولويات الوكالة”.