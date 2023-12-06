قناة السويس: اصطدام سفينة حاويات بجسر.. وجار قطرها- (فيديو) 

قناة السويس: أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، مساء الأربعاء، اصطدام سفينة حاويات بجسر إثر حدوث عطل، مشيرا إلى أنه جار قطرها بأربع قاطرات سفن، دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.

وأفاد ربيع في بيان للهيئة بأنه “تم الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات (ONE ORPHEUS) بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي (شرق) وذلك خلال عبورها للقناة”.

وأوضح أن السفينة كانت في “رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا”.

وأشار إلى أنه “بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة وفقدانها التوجيه تم إعطاء تعليمات بالدفع على الفور بـ 4 قاطرات لقطرها”.

ويبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، بحسب ربيع.

وفي السياق، أفاد ربيع بأنه “يجرى العمل حاليا علي توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التأكد من سلامة بدن السفينة”، وفق ربيع.

ووجه ربيع “رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ”.

وأشار إلى “جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال عبرت بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية”.

رئيس هيئة #قناة_السويس يوجه رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من الموقف الطارئ وعبور جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال #مطروح_للنقاش #مارينا_المصري#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/ZIl2EGSvsg — AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 6, 2023

وقناة السويس تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

(الأناضول)