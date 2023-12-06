اقتصاد | أخبار

قناة السويس: اصطدام سفينة حاويات بجسر.. وجار قطرها- (فيديو) 

6 - ديسمبر - 2023

حجم الخط
0

قناة السويس: أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، مساء الأربعاء، اصطدام سفينة حاويات بجسر إثر حدوث عطل، مشيرا إلى أنه جار قطرها بأربع قاطرات سفن، دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.

وأفاد ربيع في بيان للهيئة بأنه “تم الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات (ONE ORPHEUS) بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي (شرق) وذلك خلال عبورها للقناة”.

وأوضح أن السفينة كانت في “رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا”.

وأشار إلى أنه “بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة وفقدانها التوجيه تم إعطاء تعليمات بالدفع على الفور بـ 4 قاطرات لقطرها”.

ويبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، بحسب ربيع.

وفي السياق، أفاد ربيع بأنه “يجرى العمل حاليا علي توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التأكد من سلامة بدن السفينة”، وفق ربيع.

ووجه ربيع “رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ”.

وأشار إلى “جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال عبرت بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية”.

وقناة السويس تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية المصري يقول إن بلاده أكثر دولة متضررة من التصعيد في البحر الأحمر
16 - سبتمبر - 2024
من يدفع ثمن الحرب الإسرائيلية؟
22 - يوليو - 2024
23 في المئة تراجع في إيرادات قناة السويس بسبب التحديات الأمنية في البحر الأحمر
18 - يوليو - 2024
بعد فشل للعملية الأوروبية-الأمريكية في باب المندب.. الحوثيون يعيدون الملاحة إلى ما قبل فتح قناة السويس
7 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية