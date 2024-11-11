“الحوثي”: التحالف الأمريكي البريطاني شن 9 غارات على محافظتي عمران وصعدة

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن، فجر الاثنين، 9 غارات على محافظتي عمران وصعدة شمالي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، أن “الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 7 غارات على محافظة عمران”.

وأوضحت أن “الغارات الـ7 استهدفت مديرية حرف سفيان في المحافظة ذاتها”.

كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية، بحسب القناة “غارتان على منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة (شمال)”.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن نتائج هذه الغارات فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن حتى الساعة 03:30 (ت غ).

والأحد، أعلنت الجماعة اليمنية أن التحالف الأمريكي البريطاني شن 7 غارات على مناطق مختلفة في العاصمة صنعاء ومحافظة عمران، شمالي البلاد.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت حتى الآن عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)