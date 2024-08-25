قناة “المغاربية” الفضائية تعلن تلقيها إشعارا بوقف بثها وتتحدث عن “ضغوط من أجل حجبها”

لندن- “القدس العربي”:

أعلنت قناة “المغاربية” الفضائية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنها “تلقت إشعارا من الشركة المالكة للبث عبر القمر الصناعي، يفيد بأنها ستوقف بث القناة نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي. وأن الشركة المعنية باشرت عملية إنهاء العقد تحت ضغوط يبدو أنها رسمية، دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في العقد المبرم بين القناة والشركة”.

وبحسب بيان أصدرته القناة: “يأتي هذا الإشعار في وقت تقوم فيه قناة المغاربية بتغطية خاصة للانتخابات الرئاسية في الجزائر (المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل)، وذكّرنا هذا القرار بما تعرضت له “المغاربية” قبل خمس سنوات أثناء تغطيتها لانتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر 2019″.

وقالت القناة إنها “تندد بهذا الإجراء الذي يتجاوز بنود العقد المبرم مع الشركة المالكة للقمر الصناعي”. وأكدت أنها “قناة تعمل وفق القوانين البريطانية، وتحمل رخصة للعمل الصحافي والبث التلفزيوني، وتخضع لقوانين الهيئة البريطانية لتنظيم الخدمات الإعلامية(OFCOM)”.

وذكرت أنها “بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار بث القناة”. واعتبرت أن “استهداف القناة للمرة الثانية بهدف حجبها يثبت نجاحها في فك العزلة عن الجزائريين وكسر الطوق المفروض على آرائهم”.

وتعهدت القناة، التي تأسست في لندن عام 2011، في نهاية بيانها “بمواصلة رسالتها الإعلامية النبيلة في إيصال صوت الجزائريين بكل الوسائل القانونية والديمقراطية”.

وفي أكتوبر/ تشرين الثاني 2019، وفي خضم الحراك الشعبي وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019، تعرض بث قناة “المغاربية”، و“قناة المغاربية الأمازيغية” عبر “يوتلسات”، وعلى نفس مدار القمر الصناعي المصري “نايلسات”، لقطع مفاجئ ودون إشعار مسبق.

ونشرت إدارة القناة بيانا حينها، قالت فيه إنها “قامت بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير المفهوم من طرف شركة يوتلسات التي مقرها فرنسا. وبعد مُماطلات دامت يومين، أخبرتنا شركة يوتلسات عبر الشركة الوسيط، بأنها تلقت شكوى رسمية من السلطات الجزائرية ضدّ قناة المغاربية، بحجة أن القناة لا تملك رخصة البث أو العمل من الجزائر”.

وأكدت الإدارة أن “قناة المغاربية تعمل وفق القوانين البريطانية، ولديها رخصة العمل الإعلامي والبث التلفزيوني من السلطات البريطانية، وتخضع لقوانين الهيئة البريطانية لتنظيم الخدمات الإعلامية OFCOM، وأنها لا تملك أي نشاط إعلامي في الجزائر، وليس لديها أي مكاتب لمراسلين، ولا تبث أي مادة إعلامية من الجزائر”.

واستغربت إدارة قناة المغاربية، إجراءات شركة “يوتلسات”، ووصفتها بـ“غير القانونية”، وقالت بأنها “لم تحترم تقاليد وأبجديات التعامل بين الشركات المتعاقدة في حال الإشكالات”.

ونددت إدارة القناة، حينها بما وصفتها “تصرفات نظام الحكم في الجزائر وكل المتواطئين معه في هذه القضية”.

وبعد وقف بثها، لجأت إدارة القناة حينها، إلى إطلاق قناة “الحراك تي في”، كبديل لقناة “المغاربية”، للاستمرار في تغطية الحراك الشعبي الجزائري، على نفس القمر الاصطناعي. ولكن قبل مرور 24 ساعة على بداية بثها، تم إيقافها عندما كانت تغطي فعاليات الجمعة 35 من الحراك الشعبي في الجزائر.

وفي تدوينة على حسابه في “فيسبوك”، كتب الإعلامي الجزائري سليم صالحي، رئيس تحرير قناة “المغاربية”، حينها: “شركة “يوتلسات” الفرنسية، تُراسل كلّ الوسطاء المُتعاملين معها، بعدم التعامل مع قناة المغاربية و “قناة المغاربية الأمازيغية” وقناة “حراك تي في”، أو أي قناة تلفزيونية تُريد البث على قمرها الاصطناعي بمُحتوى قناة المغاربية، أي تغطية فعاليات الحراك الشعبي في الجزائر. وذلك لمنع المغاربية من البثّ تحت تسميات أخرى. مُبررات شركة “يوتلسات”: وجود شكوى من طرف السلطات الجزائرية ضدّ هذه القنوات”.

قامت إدارة قناة “المغاربية” بعدها بإطلاق “أوراس تي في” كقناة فضائية بديلة، مع استمرار بث “المغاربية” على الإنترنت. وبعدها بأشهر، رُفع الحجب عن قناة “المغاربية”، وعادت للبث فضائيا بشكل طبيعي في 2020، قبل أن تواجه المشكلة نفسها الآن.