قناة تلفزيونية مصرية: مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس تستأنف غدا في القاهرة

القاهرة: نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم السبت عن مصدر أمني قوله إن محادثات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف غدا الأحد في القاهرة.
مصدر أمني مصري للقاهرة الإخبارية: استئناف مفاوضات الهدنة بين #إسرائيل وحـ ـماس بـ #القاهرة غدا#القاهرة_الإخبارية #من_غزة_هنا_القاهرة #تضامنا_مع_فلسطين pic.twitter.com/FM9rEVxY2s
— AlQahera News (@Alqaheranewstv) March 30, 2024
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت اليوم السبت عن توجه وفد يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك إلى للقاهرة غدا الأحد لبحث صفقة التبادل.
(وكالات)