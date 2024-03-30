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قناة تلفزيونية مصرية: مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس تستأنف غدا في القاهرة

منذ 24 دقيقة

وزير الخارجية المصري سامح شكري

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القاهرة: نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم السبت عن مصدر أمني قوله إن محادثات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف غدا الأحد في القاهرة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت اليوم السبت عن توجه وفد يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك إلى للقاهرة غدا الأحد لبحث صفقة التبادل.

(وكالات)

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