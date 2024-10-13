قناة عبرية: إسرائيل قررت بالفعل نوع الرد ضد إيران.. وجيشها يستعد بالتنسيق مع واشنطن

القدس: قالت قناة عبرية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يستعد حالياً للعمل ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بعد هجوم انتقامي إيراني على إسرائيل مطلع الشهر الجاري.
وقالت القناة (12) العبرية الخاصة: “قررت إسرائيل بالفعل نوع الرد (على إيران)، لكن توقيته لم يتحدد بعد”.
ومساء السبت، قال الجيش الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة نشرت في البلاد منظومة “ثاد” المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى تحسباً لتهديدات إيران.
والنشر الحالي يأتي في إطار الاستعدادات الإسرائيلية لتوجيه ضربة “كبيرة” لإيران، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي نفذته الأخيرة ضد إسرائيل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وبحسب القناة 12، فإن الجيش الإسرائيلي “يستعد حالياً للعمل ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي ستتلقى تحديثاً قبل الهجوم”.
وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل الأنظمة الدفاعية “ثاد” من قبل جنود أمريكيين في إسرائيل، بعد أن “جرى التدريب على تلك الخطوة في الماضي، والآن سيتم تنفيذها”.
ومنظومة “ثاد” مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية، مثل تلك التي تم إطلاقها من إيران مؤخرًا، و”قد تعزز بشكل كبير نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي”، وفق القناة.
و”ثاد” من صنع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، وتُعتبر سلاحاً دفاعياً لإسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية.
وتقول الشركة المصنعة إن “ثاد” هي “المنظومة الأمريكية الوحيدة المصممة لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي”.
وقبل “ثاد”، كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على 3 منظومات هي: “آرو” بعيدة المدى، و”مقلاع داود” متوسطة المدى، و”القبة الحديدية” قصيرة المدى، وأخفقت جميعها في اعتراض كثير من الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الانتقامي الأخير.
و”رداً على اغتيال إسرائيل رئيس مكتب “حماس” السياسي إسماعيل هنية، والأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله، ومجازرها بغزة ولبنان”، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل، مطلع أكتوبر الجاري؛ ما تسبّب في إصابات بشرية وأضرار بقواعد جوية، فيما هرع ملايين الإسرائيليين للملاجئ.
وأعلن “الحرس الثوري”، آنذاك، عبر بيان، أنه “تم إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية أمنية مهمة في عمق الأراضي المحتلة”.
وفي ظل دعم أمريكي مطلق، اغتالت إسرائيل نصر الله وآخرين، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول المنصرم، فيما اغتيل هنية بقصف على مقر إقامته، خلال زيارة لطهران، نهاية يوليو/ تموز الماضي، واتهمت إيران تل أبيب باغتياله.
وعقب الهجوم الإيراني الانتقامي، تعهد نتنياهو وقادة إسرائيليون عسكريون وسياسيون بـ “شن هجوم قوي وكبير” على طهران، دون تحديد موعد لذلك، فيما طالب بعضهم بمهاجمة المنشآت النووية والنفطية في إيران.
(الأناضول)
العالم العربي بدى أكثر ضعفا ولا دور له في النظام العالمي الجديد
صحيح جدا جدا العرب مفعول بهم في ظل وجود فواعل مثل أمريكا وإيران يا حيران ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️🚀🐒🚀
نعلم أن أمريكا شريك كامل الشراكة في الإجرام الصهيوني في الشرق الأوسط ولهذا إذا كانت إيران جادة فعلاً في مواجهة التهديدات الصهيونية فيجب أن تعتبر أن كل تواجد للأمريكان في أي دولة في المنطقة هو هدف مشروع كما يجب على إيران أن تجند نفس الجماعات الشيعية التي جندتهم ضد الشعب السوري لمواجهة التهديدات الأمريكية فأمريكا وإسرائيل عدو واحد لا يتجزأ.
القصة باختصار،
الضربة الإيرانية كانت ضرورية حتى لا تنكشف الخدعة، خدعة التواطؤ بين الصهيونية والنظام الملالي، فوجود إيران في المنطقة ضروري ياناس لإسرائيل، ووجود إسرائيل ضروري للإيران، والتفاصيل تعرفونها.
أما الرد الصهيوني فهو آت لا ريب فيه، لأن ثمة منظومات دفاعية يجب أن تجرب كفاءتها لتسيل لعاب جيوش العالم لتعقد صفقات مالية خيالية والبقية تعرفونها.
وبعد هذا الرد ستنتهي الحكاية وتبدأ أخرى.
النظام العربي لم يكن موجودا في الأصل كل ما هناك هي أنظمة علي هيئة مجموعة موظفين وضعتهم امريكا و الغرب لخدمتها وتحويل خيرات الشعوب العربية الي ابناك هذه الدول فلا انتخابات ولا ديموقراطية! لهذا علي الشعوب أن تستيقظ من سباتها.
على إيران أن تدك الكيان الصهيوني و القواعد العسكرية الأمريكية وما النصر إلا من عند الله
العالم العربي بدى أكثر ضعفا ولا دور له في النظام العالمي الجديد،،
ای عالم قصدک،، هو اصلا من الاول ساقط و ضعیف،، اعد الک واحد واحد،، العراق بعد رحیل صدام انتهی تماما،، السوری في المکان و زمان المناسب فقط شاطر علي درعا،، المصری خدران بعد قتل مرسي،، اهل الكروش معروفين صهاينة اولاد صهاينة،، ولا حول لله
،،،،العالم العربي بدى أكثر ضعفا ولا دور له في النظام العالمي الجديد،،
ای عالم قصدک،، هو اصلا من الاول ساقط و ضعیف،، اعد الک واحد واحد،، العراق بعد رحیل صدام انتهی تماما،، السوری في المکان و زمان المناسب فقط شاطر علي درعا،، المصری خدران بعد قتل مرسي،، اهل الكروش معروفين صهاينة اولاد صهاينة،، ولا حول لله
إنها ألنهاية ألحتمية للعدو ألصهيونى. لقد طغى وبغى . للأسف بمساعده من بعض ألعرب!!! ألعرب بتطبيعهم ألأخير مع ألعدو وتبادل ألزيارات معه هو ألذى شجع أمثال نتنياهو على أن ألوقت قد حان لتحقيق حلمه ألجهنمى بأن تكون حدود إسرائيل من ألفرات إلى ألنيل!!! هل سيفيق ألعرب قبل أن يلقوا مصيرا كمصير أهلنا فى جباليا فى قطاع غزة؟؟؟!!!
هه عصابة تل أبيب يا حبيب تتحكم في عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي حقيقة مكشوفة ومفضوحة منذ 1948 يا أبو العينين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀