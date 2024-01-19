قناة عبرية: احتدام التوتر بين نتنياهو وغالانت

القدس: كشف تقرير إسرائيلي الجمعة، النقاب عن احتدام التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وتحت عنوان “هكذا تبدو المعركة بين نتنياهو وغالانت”، قالت القناة 12 العبرية: “منذ أسابيع، حاول رئيس الوزراء ووزير الدفاع إخفاء التوتر بينهما، ولكن الآن لا جدوى من ذلك”.

وأضافت: “الجبهة الأخرى وغير الضرورية في الحرب هي تلك القائمة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وكجميع الجبهات النشطة الآن، فهي أيضًا تغلي تحت السطح منذ فترة طويلة”.

وتابعت: “يمكن القول إنه بين نتنياهو وغالانت تسود علاقة خيبة أمل متبادلة لفترة طويلة، فنتنياهو عين غالانت في أهم منصب في حكومته، وزير الدفاع، بعد أن رأى فيه جنديا مخلصا، ليس للجيش طبعا بل لرئيس الوزراء نفسه. نعم رجل يمكن التلاعب به بسهولة”.

ولفتت إلى أنه “منذ اللحظة الأولى كان على غالانت أن يتعامل مع إملاءات سخيفة، إذ اكتشف أن جزءا من مكتبه نُقل كمروحية إلى (زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف ووزير المالية بتسلئيل) سموتريتش، وهذا ما أرهقه لفترة من الزمن في المعارك التي دارت حول موضوع البؤر الاستيطانية”.

وقالت: “كما وجد غالانت نفسه في خلاف مستمر مع (زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على سبيل المثال حول قضية الحرس الوطني”.

وأضافت: “عندما أعلن نتنياهو في نهاية مارس/ آذار الماضي أنه قرر إقالة غالانت من منصبه، لم يفاجأ أحد في النظام السياسي، وكان واضحا كالنهار أن إقالة وزير الدفاع هي مسألة وقت فقط، لكن الاحتجاج الذي انفجر في تلك الليلة كان له تأثيره، إذ بقي غالانت في منصبه”.

وذكرت القناة أن الأحداث الكبيرة (هجوم حركة “حماس”) على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، “لم ترمم العلاقات بين نتنياهو وغالانت”.

وقالت: “من كان يتوقع أن تؤدي أعظم كارثة في تاريخ البلاد إلى إعادة العلاقات بينهما (نتنياهو وغالانت) إلى سابق عهدها، فقد خدع، الوضع ازداد سوءا”.

وأضافت: “يتم التعبير عن انعدام الثقة بين الاثنين في حقيقة أن كل منهما يشتبه في الآخر بالإحاطات والتسريبات، ففي دائرة نتنياهو، غالانت متهم بالتسريبات المتواصلة حتى من المناقشات الأكثر حساسية”.

وتابعت: “فما هي نتيجة كل هذه الشكوك والمواجهات؟ الجانبان يعزلان بعضهما البعض على وجه التحديد في الوقت الذي يجب أن تتدفق فيه المعلومات بأكثر الطرق فعالية”.

ولفتت القناة إلى أن “نتنياهو، من جانبه، أصدر تعليماته لرؤساء المؤسسة الأمنية بعدم الاجتماع مع غالانت دون حضوره”.

وقالت: “ومن ناحية أخرى، فإن برنامج غالانت لليوم التالي لنهاية للحرب، على سبيل المثال، عُرض لأول مرة على المراسلين، وسمع عنه نتنياهو بالصدفة الكاملة واضطر إلى مشاهدته في الثامنة مساء مع الشعب الإسرائيلي بأكمله”.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية: “كلاهما يفضلان أيضًا الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام بمفردهما، ولا سمح الله أن يجتمعا معًا”.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت “حماس” هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر الماضي.

وفي اليوم نفسه، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة ما زالت مستمرة، خلّفت حتى الجمعة “24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(الأناضول)



