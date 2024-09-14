قناة عبرية: “الشاباك” شكل وحدة استخباراتية لاغتيال السنوار

تل أبيب: كشفت القناة “12” العبرية، السبت، أن جهاز الاستخبارات الداخلية “الشاباك” شكّل وحدة خاصة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
جاء ذلك في تقرير مطول نشرته القناة “12” (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان “في انتظار خطأ واحد: هكذا تُدار مطاردة يحيى السنوار”.
ودون أن تذكر مصدر معلوماتها، قالت القناة، في تقريرها، إن جهاز “الشاباك” خصص وحدة استخباراتية لمراقبة تحركات السنوار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن هذه الوحدة تعمل على مدار الساعة.
وأضاف التقرير أن النظام الأمني الإسرائيلي يخصص موارد هائلة لتعقب السنوار، الذي “نجح في كل مرة في الإفلات قبل الوصول إليه بساعات، رغم الجهود الإسرائيلية المكثفة والتصريحات المتواصلة حول ملاحقته”.
ونقلت القناة تصريح سابق للجنرال دان غولدفوس، قائد “الفرقة 98” في الجيش الإسرائيلي، قال فيه: “كنا قريبين منه (السنوار). دخلنا إلى نفق تحت الأرض، وجدنا الكثير من المال والأسلحة، وكانت القهوة لا تزال ساخنة”.
وذكرت القناة أن السنوار تخلى منذ فترة عن استخدام الهواتف ووسائل الاتصال الإلكترونية، ويعتمد بدلا من ذلك على شبكة متفرعة من المراسلين لإدارة العمليات العسكرية لحماس.
وتعتبر إسرائيل السنوار، مهندس عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها فصائل فلسطينية بغزة، بينها حماس و”الجهاد الإسلامي”، ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر الماضي؛ ما تسبب بخسائر بشرية وعسكرية كبيرة لتل أبيب، وأثر سلبا على سمعة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية على المستوى الدولي.
نتيجة لذلك، أعلنت إسرائيل أن القضاء على السنوار يعد أحد أبرز أهداف حربها الحالية على غزة، والتي أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”.
ورغم اختفاء السنوار منذ بدء الحرب، إلا أنه ظهر في 3 مناسبات عبر بيانات ورسائل رسمية.
ففي 28 أكتوبر، أصدر بيانا أعلن فيه جهوزية حركته لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه.
كما وجّه رسالة إلى الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، لشكره على مشاركته في المواجهة ضد إسرائيل ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وهي الرسالة التي أكد “حزب الله” تلقيها الجمعة الماضي.
يذكر أن حركة حماس، أعلنت في 6 أغسطس/ آب الماضي اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/ تموز، في هجوم قالت السلطات الإيرانية إن إسرائيل تقف وراءه.
الأناضول)
ليس لنا الا ان نقول دعاء، في حماية الرحمان يااسد المقاومة الفلسطينية، حفظك الله من كل شر حتى تحقيق النصر على دولة الكيان الصهيوني، واسترداد حقوق شعبنا الصابر والمكافح، نصره الله.
زائلون….. بإذن الله، ذاك وعد من الله.
إن استشهد يحي السنوار ظهر مكانه ألف سنوار و سنوار ففلسطين ولادة وليست عقيمة يا عصابة الشاباك الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒🚀
من يريد استهداف هدف لا يعلن عنه.هذه
الاخبار جزء من الحرب النفسية نتيجة الفشل
الصهيوني في مجمل الصراع خلا التدمير في
العمران وقتل المدنيين.السنوار رجل القدر..
لا رجل المناورات السياسية..وافلام هوليوود.
هذا خبر يدين العدو ويثبت تكرار فشله في كل الأصعدة.
حما الله غضنفر فلسطين السنوار واهله ومن معه وجعل غشاوة على عيون من يتتبعه كما أغشى أعين قريش عن الرسول الكريم ص في الليلة التي نام فيها علي في فراشه ثم أغشاها مرة اخري عندما كان هو وصاحبه في الغار.
خيبة وفشل هذا الجيش الذي لا يقهر، كما ضحكوا بهذه المقولة على العربان، بالرغم من تسخير احدث تكنولوجيا التجسس الأمريكية ودول النيتو والتي لا تخفى عليها خافية في الارض لهو مسخرة وشرشحة للعدو ولهذه الدول مجتمعة.
يابى الله تعالى إلا ان يثبت فشلهم ويرد كيدهم إلى نحورهم بمعجزة من عنده تحمي السنوار ومن معه باذن الله.
أولا وثانيا وثالثا، ألأعمار بيد ألله. ويمكرون والله خير ألماكرين. نبتهل إلى ألله جلت قدرته أن ىيحفظ لنا أبو إبراهيم ألسنوار حتى تحقيق ألنصر الكامل على بنو صهيون وتحرير فلسطين ألعربية من رجسهم وفجورهم. إنه ألقادر على كل شىء