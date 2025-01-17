قناة عبرية: تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين يبدأ عصر الأحد

القدس: قالت القناة 12 العبرية، إن تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين سيبدأ عصر الأحد، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأضافت القناة الجمعة أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة سيبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت إسرائيل بعد عصر الأحد.

وتشمل المرحلة الأولى من عملية التبادل التي تستمر 42 يوما، 33 أسيرا إسرائيليا على 7 دفعات، بحيث تبدأ الدفعة الأولى الأحد وتشمل 3 أسرى.

ولم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن موعد بدء تبادل الأسرى، وكذلك لم يصدر عن حركة “حماس” بيان بخصوص ذلك.

ومن المقرر أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، الجمعة، على الاتفاق ومن ثم الحكومة الإسرائيلية الموسعة.

وفور المصادقة على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.

وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.

وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالسجن المؤبد.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

ورغم ذلك كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق نحو 101 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و31 سيدة، حتى صباح الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.

(الأناضول)