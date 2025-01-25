صحافة | عبرية

قناة عبرية ترجح إطلاق سراح المجندات الأسيرات الساعة 12

25 - يناير - 2025

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توقعت القناة “12” العبرية، السبت، إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات الأربع الأسيرات في غزة حوالي الساعة 12 بتوقيت تل أبيب (10:00 تغ)، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع حركة حماس.

وبحسب القناة الخاصة، يجهز الصليب الأحمر مركباته استعدادا لدخول قطاع غزة بعد تلقيه اتصالا من حركة حماس بالتوجه إلى نقطة نقل الأسيرات الإسرائيليات الأربع.

وأضافت القناة أنه تم إبلاغ أهالي الأسيرات الأربع “بأنه من المتوقع أن يتم الإفراج حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي”.

وأشارت إلى أن “قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي أنهت الاستعدادات لتسلم المجندات الأربع كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ”، التي أعلنت حماس أسماءهن الليلة الماضية.

ولفتت إلى أن “قوة إسرائيلية خاصة ستلتقي الأسيرات في نقطة متفق عليها داخل القطاع، للتأكد من هوياتهن وإجراء فحص طبي أولي”.

وتتوزع القوات الإسرائيلية في عدة نقاط جنوب ووسط وشمال القطاع.

بعد ذلك، سيتم نقل الأسيرات الأربع المفرج عنهن إلى إحدى النقاط الثلاث المحددة المقامة على طول الحدود: في منطقة معسكر زيكيم مقابل شمال القطاع، وقرب معسكر رعيم المحاذي لمنطقة وسط القطاع، أو عند معبر كرم أبو سالم قبالة جنوبي القطاع.

ومن المقرر عقب ذلك نقل المجندات الأربع المفرج عنهن من هناك بمروحية إلى مستشفى بيلينسون في تل أبيب لإجراء فحوص طبية، حسب المصدر نفسه.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 25, 2025 الساعة 8:32 ص

    تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لجنين وتحية لبلاطة وتحية لأريحا وعقبة جبر وتحية لنابلس وتحية لحوارة و الله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء الفلسطنينيين التي تسقي تراب فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 25, 2025 الساعة 8:33 ص

    تحية شموخ وعزة وإباء لأبطال غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🔥

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  3. يقول مليك:
    يناير 25, 2025 الساعة 8:40 ص

    عاشت المقاومة بأطيافها

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  4. يقول فصل الخطاب:
    يناير 25, 2025 الساعة 8:45 ص

    هه أحرار غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات يجعلون عصابة تل أبيب يا حبيب تتلهف لالتقاط أسراهم فما أخزاهم✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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