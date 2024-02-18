قناة عبرية تكشف عن طريق يقيمه جيش الاحتلال لفصل شمال قطاع غزة عن بقية أجزائه- (فيديو)

القدس: كشفت قناة عبرية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في إقامة طريق مرصوف من شرق قطاع غزة إلى غربه، بهدف فصل شمال القطاع عن بقية أجزائه.

وقالت القناة (14) الخاصة المقربة من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء السبت، إن الطريق العرضي “794” يبدأ من منطقة مستوطنة “نحال عوز” في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى داخل القطاع حتى البحر المتوسط تقريبا، وهو يقطع أواصر القطاع.

وأفادت بأن عشرات الآليات والشاحنات والمعدات الهندسية، التابعة لسلاح الهندسة في الجيش، تقوم حاليا ببناء مصانع للحجارة وتكسيرها لإقامة هذا الطريق.

وقال قائد الكتيبة “601”، التابعة لسلاح الهندسة القتالية، المقدم شمعون عوركابي للقناة: “نحن الآن ضمن نطاق طريق نتسريم (مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة)، الذي يخلق حاجزا بين شمال القطاع وبين منطقة الوسط والجنوب لحماية المنطقة والتوغل إلى المناطق التي يتواجد بها العدو، ومنع الحركة بين الشمال والجنوب والتحكم بها بشكل دقيق”.

🔴ترجمت لكم أخطر مقطع من العبرية إلى العربية بدأ الجيش الإسرائيلي بإقامة طريق أسفلتية من شرق القطاع الى غربه لفصل شمال القطاع عن جنوبه . هدف هذا الطريق هو السماح للجيش الإسرائيلي بالتدخل السريع مستقبلا لإقتحام غزة والتعامل مع المقاومة الفلسطينية بشكل فوري . pic.twitter.com/a5iKhBmLJF — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) February 17, 2024

وتدمر القوات الإسرائيلية جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، كما يظهر فيديو بثته القناة، التي قال مراسلها إن هذا الطريق يدل على أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة.

ورغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات محتملة كارثية، يتأهب الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، أقصى جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح دفعتهم إسرائيل من شمال ووسط القطاع إلى جنوبه، بزعم أنه “منطقة آمنة”.

(الأناضول)