سياسة | عربي | فلسطين

قناة عبرية تنشر صورة حديثة تزعم أنها لمحمد الضيف

منذ ساعة واحدة

محمد الضيف في لقطة مأخوذة من فيلم وثائقي

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لندن- “القدس العربي”:

بثت القناة الـ12 الإسرائيلية، صورة تزعم أنها لمحمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بعد وقت قصير من تصريحات للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أكد فيها ضرورة العثور على الضيف واغتياله.

وقالت القناة الإسرائيلية إن “أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية كشفت صورة حديثة للضيف وهو بعين واحدة، ولديه ساق واحدة بعد أن فقد إحدى عينيه وبترت ساقه الأخرى خلال محاولة اغتيال إسرائيلية سابقة، لكنه ما زال قادرا على المشي بمفرده، ولا يستخدم كرسيا متحركا كما يمكنه استخدام كلتا يديه”.

وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبذل جهودا هائلة للوصول إلى قادة حماس وخاصة الضيف، الذي يقود القتال ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، كما أنه أحد أبرز المخططين لهجوم “طوفان الأقصى” على مستوطنات غلاف غزة.

وقبل أيام كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الضيف “في وضع صحي جيد” ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك، خلافًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تشير إلى أنه أصيب بالشلل إثر محاولات اغتيال فاشلة سابقة.

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  1. يقول Hmz-Algeria:
    ديسمبر 28, 2023 الساعة 7:11 ص

    مساكين أصبحوا يتمنون ولو صرة حديثة لقائد من قادة المقاومة كي ينشرها في اعلامهم

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  2. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    ديسمبر 28, 2023 الساعة 7:15 ص

    كلنا محمد الضيف.
    كلنا ابوعبيده.
    كلنا فلسطين.

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  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 28, 2023 الساعة 7:21 ص

    ههه عصابة الكيان الصهيوني منشغلة برصد أحرار فلسطين من السنوار والضيف و رافع سلامة، اللهم يحفظهم بحفظه العظيم يارب العالمين 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒

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