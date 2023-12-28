قناة عبرية تنشر صورة حديثة تزعم أنها لمحمد الضيف

لندن- “القدس العربي”:

بثت القناة الـ12 الإسرائيلية، صورة تزعم أنها لمحمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بعد وقت قصير من تصريحات للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أكد فيها ضرورة العثور على الضيف واغتياله.

وقالت القناة الإسرائيلية إن “أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية كشفت صورة حديثة للضيف وهو بعين واحدة، ولديه ساق واحدة بعد أن فقد إحدى عينيه وبترت ساقه الأخرى خلال محاولة اغتيال إسرائيلية سابقة، لكنه ما زال قادرا على المشي بمفرده، ولا يستخدم كرسيا متحركا كما يمكنه استخدام كلتا يديه”.

عن نشرهم صورة محمد الضيف قبل قليل.

بعد أسبوع من حديثهم عن وضعه الصحي؛ نشروا صورة جديدة له مع خبر يقول إنه "فقد إحدى عينيه، وأحد ساقيه، لكن حالته البدنية بشكل عام معقولة".

يبدو أنهم عثروا على الصورة في أحد المواقع التي وصلوا إليها.

فرحوا بها كأنها انتصار!

أثخن فيهم مرارا وما زال. pic.twitter.com/HsZBffrLf3 — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 27, 2023

وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبذل جهودا هائلة للوصول إلى قادة حماس وخاصة الضيف، الذي يقود القتال ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، كما أنه أحد أبرز المخططين لهجوم “طوفان الأقصى” على مستوطنات غلاف غزة.

وقبل أيام كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الضيف “في وضع صحي جيد” ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك، خلافًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تشير إلى أنه أصيب بالشلل إثر محاولات اغتيال فاشلة سابقة.