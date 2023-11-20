قناة عبرية: “ضوء أخضر” إسرائيلي لصفقة تبادل أسرى مع حماس

تل أبيب: قالت قناة عبرية رسمية، مساء الإثنين، إن إسرائيل أعطت “ضوءا أخضر” لصفقة تبادل أسرى، وتنتظر رد حركة “حماس”.

وقال روعي شارون، محلل الشؤون العسكرية بقناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، “نحن الآن في ساعات حاسمة، فقد أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى صفقة”.

وأضاف “نقلت حماس خلال الأيام الأخيرة الماضية اقتراحا لإسرائيل، وفي إسرائيل توصلوا إلى تفاهمات حول قبول شروط ومطالب حماس”.

وتابع: “الآن الكرة في ملعب حماس، وعليها في الحقيقة أن تظهر مسؤولية وجدية، وحال ردت بالإيجاب، فسنكون داخل صفقة قابلة للتحقق”.

وحتى الساعة 18:30 (توقيت غرينتش)، لم تصدر حماس تعقيبا فوريا على ما أوردته قناة “كان”.

وتقول إسرائيل إن 239 إسرائيليا محتجزون لدى حماس في غزة، بينهم عسكريون، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح شارون أن الصفقة تتضمن وقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة خمسة أيام، مشيرا إلى أن إسرائيل ستستأنف بعدها عملياتها العسكرية داخل القطاع.

ولم تتطرق القناة الإسرائيلية إلى عدد الأسرى من الجانبين المتوقع أن تشملهم الصفقة.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، إنه يعقتد أن اتفاقا للإفراج عن محتجزين لدى حماس بات وشيكاً.