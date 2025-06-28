قناة عبرية: مصدر سوري يكشف عن توقيع إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام قبل نهاية العام

تل أبيب: قال مصدر سوري إن إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025.
وأضاف المصدر في تصريحات لقناة (آى 24) الإسرائيلية مساء الجمعة أن من شأن هذه الاتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل، وقال إن مرتفعات الجولان ستكون “حديقة سلام”.
وأوضح المصدر أنه “بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ”.
(د ب أ)
– الأمر كان مخطط له سلفا ، فهاهي سوريا تدخل بيت الطاعة كغيرها ! ! !
بالرفاه و البنين. الله يخلينا خليفتنا في أسطنبول
ربنا يجيب الخير…ماذا ياعرب.. المفروض استغلال تراجع الردع الإسرائيلي بعد ما قامت به حماس وايران وزيادة التعبئة ضد الكيان بعد تدميره مقدرات سوريا واحتلال اراضيها لاكن للأسف .. وكان التاريخ يعيد نفسه والاتفاقية التي تلت حرب 1973 تعيد نفسها …فحينها اعتقدنا ان العرب عادة الى المواجهة بعد انجازات تلك الحرب حتى تفاجأنا باتفاقية كامل ديفيد التي كبلت مصر التي تمثل راس الحربة
اذا حصل اتفاق سلام شامل بين دمشق وتل أبيب، وهذا ما يامله الجميع، ستسترجع سوريا سيادتها على هضبة الجولان، وتحقق القيادة الجديدة في البلد، في ظرف سنتين، ما لم يحققه نظام آل الأسد في سنين طوال.
أقصد ذلك النظام الذي جاء ل ” قهر العدو الصهيوني “، فقهر شعبه ونهب ثروات البلد فيما ظل الجولان تحت الاحتلال.
مبروك للجولاني
هذا هو الهدف من ما سميى بالثورة السورية، اسقاط النظام السابق الذي رفض التطبيع و الكف عن دعم المقاومة الفلسطينية و اللبنانية و الأبتعاد عن الجمهورية الاسلامية الأيرانية تحت غطاء النظال ضد الديكتاتورية.
هذا كله من بركة الشرع.
الشرع يشرع ويطبع ويوقع .
الصهاينة لم يبق لديهم وقت لعمل اي شيء فنهايتهم قربت
وعل كنا نتوقع غير ذلك