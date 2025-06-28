قناة عبرية: مصدر سوري يكشف عن توقيع إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام قبل نهاية العام

تل أبيب: قال مصدر سوري إن إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة (آى 24) الإسرائيلية مساء الجمعة أن من شأن هذه الاتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل، وقال إن مرتفعات الجولان ستكون “حديقة سلام”.

وأوضح المصدر أنه “بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ”.

(د ب أ)