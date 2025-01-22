قناة عبرية: نتنياهو طلب من ترامب الإبقاء على مواقع عسكرية جنوب لبنان

قالت قناة عبرية، مساء الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإبقاء على 5 مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان.

ومن المقرر وفق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين تل أبيب و”حزب الله”، أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد 4 أيام من الآن (بحلول 26 يناير/كانون الثاني الجاري).

وقالت القناة 13 الخاصة: “في غضون أربعة أيام، من المقرر أن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال إلى هدنة دائمة – ومن المقرر أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإجلاء جميع القوات من جنوب لبنان”.

وأضافت: “إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو طلب من إدارة ترامب الموافقة على إبقاء خمسة مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) غدا (الخميس) لمناقشة هذه القضية”.

وبحسب القناة، “تم تقديم الطلب خلال الساعات الـ24 الماضية عن طريق وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب لنتنياهو رون دريمر”.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار إن “الأمر يتعلق بخمسة مواقع عسكرية استراتيجية تشكل منطقة عازلة بين سكان شمال إسرائيل وسكان جنوب لبنان”.

وكانت الذريعة التي أدرجها نتنياهو في الطلب هي أن “الاتفاق لم يتم تنفيذه بالكامل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن الجيش اللبناني ينتشر في المنطقة”، وفق المصدر ذاته.

وأكدت القناة أن “هناك عددا غير قليل من المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الذين يعتقدون، مثل نتنياهو، أنه ينبغي لهم البقاء في جنوب لبنان (حتى بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما) – ولكن فقط بشرط موافقة إدارة ترامب”.

وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من حزب الله”، ارتكبت إسرائيل حتى مساء الأربعاء 630 خرقا للاتفاق، ما خلّف 38 شهيدا و45 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

ويطالب المسؤولون في لبنان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان خلال تلك المهلة، وذلك في ظل تصريحات إسرائيلية بأن تل أبيب قد لا تلتزم بها.

يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء اليوم، أن ممثلين عن الجيش الإسرائيلي عقدوا مؤخرا اجتماعا مغلقا مع أعضاء لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان)، وأكدوا خلاله أن الجيش “لن يتمكن من الانسحاب من كامل جنوب لبنان” خلال المهلة المحددة بالاتفاق.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن ما يزيد على 4 آلاف شهيد، بينهم عدد كبير منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

(الأناضول)