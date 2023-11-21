قناة فرنسية توبخ أحد صحافييها بعد مقابلة حادة مع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ـ (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:
واجه صحافي في قناة TV5Monde الفرنسية تحذيراً/ توبيخاً من إدارته بعد مقابلة مضطربة مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رأت أنه لم يتم فيها احترام القواعد الصحافية.
خلال هذه المقابلة، التي أثارت العديد من ردود الفعل، سرعان ما ارتفعت حدة الكلام بين الصحافي محمد قاسي وضيفه أوليفييه رافوفيتش، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (بالفرنسية)، عندما سأل الصحافي: “هل ستأخذون في الاعتبار من الآن فصاعدا حالة الطوارئ الإنسانية في القطاع الفلسطيني؟” فرد عليه الجندي الإسرائيلي: “هل تعتبرون دولة إسرائيل دولة لا تعرف قواعد الديمقراطية والقانون الدولي؟ نحن جيش دولة ديمقراطية نواجه الفاشية الأصولية الإسلامية الأفظع! ما نفعله هو الدفاع عن إسرائيل وعن جميع الإسرائيليين، سواء كانوا يهودًا أو مسيحيين أو مسلمين”.
🔴Mohamed Kaci, auteur de l'interview du 15 novembre, a été sanctionné par TV5MONDE.
Le communiqué de la chaîne dit que :
➖L'interview devait parler de "l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza" ;
➖Les règles journalistiques, applicables à toute interview, n’ont… pic.twitter.com/TYDcE0XBKP
— Debunker NEWS 🇫🇷🇩🇿 (@debunker_news) November 21, 2023
ثم سأل الصحافي أيضا ضيفه الإسرائيلي بشأن العملية التي تم تنفيذها في مستشفى الشفاء، والذي زعمت إسرائيل أنه معسكر لحماس: دخول المستشفى، بالنسبة لك، يتوافق مع احترام القواعد والقانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني؟
فرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي غاضباً: “بالنسبة لك، يبدو المستشفى الذي يستخدم كقاعدة عسكرية أمراً طبيعياً.. هل تعرف حماس.. لقد رأيت ما فعلوه. لقد ذبحوا الأطفال، ونزعوا أحشاء النساء، وأحرقوا الناس، وأحرقوا المنازل. هل تعتقد أنهم يتصرفون وفقًا للقانون الدولي ووفقا للعدالة واحترام حقوق الإنسان”. وارتفعت حدة الكلام حتى انفجر الضيف الإسرائيلي غاضباً ومعتبرا أن الصحافي يتصرف مثل حماس.
إدارة تلفزيون TV5Monde، اعتبرت أنه لم يتم احترام القواعد الصحافية المطبقة خلال أي مقابلة أو حوار. وقد أدى ذلك إلى الانطباع، في السؤال الأخير، بأن أساليب تدخل الجيش الإسرائيلي تعادل استراتيجية حماس، وهي منظمة تعتبرها العديد من الدول “إرهابية”.
وتضامن بعض الصحافيين مع زميلهم. فقد اعتبرت الصحافية روزا موساوي أن البيان الصحافي لقناة TV5MONDE أمر مؤسف، قائلة: “الضحية الأخرى للحرب هي الحقيقة. إن دورنا كصحافيين لا يتمثل في بسط السجادة الحمراء للدعاية العسكرية من خلال نقل معلومات مُنعنا من التحقق منها”.
Ce communiqué de @TV5MONDE est une honte. L’autre victime de la guerre c’est la vérité ; notre rôle de journalistes n’est pas de dérouler le tapis rouge à la propagande militaire en relayant complaisamment des « informations » qu’on nous empêche de vérifier. Soutien à @MKACITV5M pic.twitter.com/WCacpfoqEg
— Rosa Moussaoui (@rosa_moussaoui) November 20, 2023
كما وصف الصحافي بيير بيشو المقابلة بأنها كانت “رائعة وشجاعة، وتتعارض مع ما نص عليه هذا البيان الصحافي المؤسف من TV5MONDE”.
ماذا يستفيد الغرب بهذه الغطرسة ودعم الكذب الذي تدعيه إسرائيل! العالم اليوم ليس كعالم ١٩٤٨ عام النكبة!
الامريكان و الاوربيين، اليوم هم يعيشون حياة رغيدة، على حساب افريقيا و الدول الفقيرة و منها العربية اللتي سلطوا على رقاب شعوبها عملائهم، ارذال القوم.
عندما يجوع هولاء ولو قليلاً سوف تجد وجههم الحقيقي القبيح، وجه العصور الوسطى.
هذا التملق المقيت لاسرائيل اصبح مقرف حتى لشريحة كبيرة من سكان العالم و الغربيين منهم.
من الان فصاعدا سنسمي القناة هذه TV5 Sadique
انه الغرب اللعين المتعاطف مع اسرائيل والدي يتعامل بمكيالين يكفي ان اسرائيل مازالت تفلت من العقاب وهده المرة لن يكون دلم
هذا أعتبره جيدا لنا كمسلمين. لكي تزيل الغشاوة عن أعين بعض المسلمين الذين يعتبرون أن الغرب فيه حقوق الانسان والحيوان والانسانية ويتباكون على قطة ماتت في الطريق. وهم من قتلوا الملايين في إفريقيا وآسيا وأمريكا وأستراليا ونهبوا خيراتهم ومحوا السكان الأصليين من الوجود ولازالوا ينهبون خيرات شعوبنا وسلطوا علينا أنظمة عميلة تنفد أوامرهم مقابل حماية الكراسي . وهذا ماعشناه في ثورات الربيع العربي.
مادام هذا الغرب الصليبي لم يتقهقر فسنبقى تحت القمع والتعذيب. فالحل الوحيد أمامنا إما إسقاط هذه الأنظمة التي تجثم على رؤوسنا أو نتمنى من الله أن يسلط الله على هذا الغرب روسيا والصين لتشتيت شمهلم.
لأن الغرب لن يترك قتلنا وقمعنا وسرقة ثرواتنا مادام يتحكم في زمام الشؤون الدولية.
وأملنا في الله كبير. لأن الشعوب العربية قدمت الكثير من الدماء في الربيع العربي لإسقاط العملاء ولكن ثم محاربتنا من الغرب الصليبي.
مجرد تساؤل.
لماذا لم يذكر المقال أصل الصحفي !!!؟؟؟
“محمد قاسي” موضوع مقال الحال هو صحفي مزدوج الجنسية، فرنسي من أصول جزائرية.
قال عنه أحد المعلقين ما نصه:
” أين ما حل وارتحل الجزائري
يكون مثال في الرجولة والشهامة
مواقف الجزائري على مر التاريخ هي دروس لأشباه الرجال
الذين وصفو المقاومة الفلسطينية بالإرهاب والذين ذبابهم يدافع عندهم في كل المواقع
الحمد لله والشكر لله إني جزائري
رغم أنها قناة أوروبية ولكنه مرر ما يريد قوله الجزائري
لما أشاهد القنوات الجزائرية التي تصف حماس بالمقاومة الشريفة والتي تصف من يقتل في غزة بالشهداء الأبرار وتصف إسرائيل بالكيان الصهيوني وقتلاهم إلى جهنم وبئس المصير
وفي نفس الوقت أشاهد قنوات الخزي و العار والمسمات زورا وبهتانا بأنها عربية
اخجل من نفسي وكثير من المرات أتساءل لماذا هناك اختلاف كبير بيننا نحن الجزائريين وبين باقي العرب” انتهى الاقتباس