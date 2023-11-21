قناة فرنسية توبخ أحد صحافييها بعد مقابلة حادة مع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ـ (فيديو)

جانب من مظاهرة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة في باريس

باريس- “القدس العربي”:

واجه صحافي في قناة TV5Monde الفرنسية تحذيراً/ توبيخاً من إدارته بعد مقابلة مضطربة مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رأت أنه لم يتم فيها احترام القواعد الصحافية.

خلال هذه المقابلة، التي أثارت العديد من ردود الفعل، سرعان ما ارتفعت حدة الكلام بين الصحافي محمد قاسي وضيفه أوليفييه رافوفيتش، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (بالفرنسية)، عندما سأل الصحافي: “هل ستأخذون في الاعتبار من الآن فصاعدا حالة الطوارئ الإنسانية في القطاع الفلسطيني؟” فرد عليه الجندي الإسرائيلي: “هل تعتبرون دولة إسرائيل دولة لا تعرف قواعد الديمقراطية والقانون الدولي؟ نحن جيش دولة ديمقراطية نواجه الفاشية الأصولية الإسلامية الأفظع! ما نفعله هو الدفاع عن إسرائيل وعن جميع الإسرائيليين، سواء كانوا يهودًا أو مسيحيين أو مسلمين”.

🔴Mohamed Kaci, auteur de l'interview du 15 novembre, a été sanctionné par TV5MONDE.

Le communiqué de la chaîne dit que :

➖L'interview devait parler de "l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza" ;

➖Les règles journalistiques, applicables à toute interview, n’ont… pic.twitter.com/TYDcE0XBKP — Debunker NEWS 🇫🇷🇩🇿 (@debunker_news) November 21, 2023

ثم سأل الصحافي أيضا ضيفه الإسرائيلي بشأن العملية التي تم تنفيذها في مستشفى الشفاء، والذي زعمت إسرائيل أنه معسكر لحماس: دخول المستشفى، بالنسبة لك، يتوافق مع احترام القواعد والقانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني؟

فرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي غاضباً: “بالنسبة لك، يبدو المستشفى الذي يستخدم كقاعدة عسكرية أمراً طبيعياً.. هل تعرف حماس.. لقد رأيت ما فعلوه. لقد ذبحوا الأطفال، ونزعوا أحشاء النساء، وأحرقوا الناس، وأحرقوا المنازل. هل تعتقد أنهم يتصرفون وفقًا للقانون الدولي ووفقا للعدالة واحترام حقوق الإنسان”. وارتفعت حدة الكلام حتى انفجر الضيف الإسرائيلي غاضباً ومعتبرا أن الصحافي يتصرف مثل حماس.

إدارة تلفزيون TV5Monde، اعتبرت أنه لم يتم احترام القواعد الصحافية المطبقة خلال أي مقابلة أو حوار. وقد أدى ذلك إلى الانطباع، في السؤال الأخير، بأن أساليب تدخل الجيش الإسرائيلي تعادل استراتيجية حماس، وهي منظمة تعتبرها العديد من الدول “إرهابية”.

وتضامن بعض الصحافيين مع زميلهم. فقد اعتبرت الصحافية روزا موساوي أن البيان الصحافي لقناة TV5MONDE أمر مؤسف، قائلة: “الضحية الأخرى للحرب هي الحقيقة. إن دورنا كصحافيين لا يتمثل في بسط السجادة الحمراء للدعاية العسكرية من خلال نقل معلومات مُنعنا من التحقق منها”.

Ce communiqué de @TV5MONDE est une honte. L’autre victime de la guerre c’est la vérité ; notre rôle de journalistes n’est pas de dérouler le tapis rouge à la propagande militaire en relayant complaisamment des « informations » qu’on nous empêche de vérifier. Soutien à @MKACITV5M pic.twitter.com/WCacpfoqEg — Rosa Moussaoui (@rosa_moussaoui) November 20, 2023

كما وصف الصحافي بيير بيشو المقابلة بأنها كانت “رائعة وشجاعة، وتتعارض مع ما نص عليه هذا البيان الصحافي المؤسف من TV5MONDE”.