قناة مصرية: الخلافات بين الطرفين في محادثات غزة لا تزال “كبيرة”

القاهرة/ واشنطن: قالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصادر مطلعة على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الخميس إن الخلافات بين الطرفين لا تزال “كبيرة”.

ونقلت القناة عن “مصدر مصري رفيع المستوى” قوله إن الوفد الأمني المصري يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار المحادثات في الدوحة.

من جهته، اعتبر البيت الأبيض، الخميس، أن الجولة الجديدة من المفاوضات حققت “بداية مشجعة”، من دون أن يتوقع التوصل الى اتفاق سريع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن “اليوم هو بداية مشجّعة”، مؤكدا أن المباحثات انطلقت في وقت سابق في العاصمة القطرية بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي ايه” وليام بيرنز.

وأضاف كيربي “يبقى الكثير من العمل. نظرا لتعقيد الاتفاق، لا نتوقع الخروج من هذه المباحثات مع اتفاق اليوم”.

وتوقع المتحدث أن تتواصل المباحثات الجمعة. وأوضح “هذا عمل محوري. يمكن تجاوز العقبات المتبقية، وعلينا أن نوصل هذه العملية الى خاتمتها”.

وتابع “علينا أن نرى الرهائن وقد تمّ الإفراج عنهم، مساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة، الأمن لإسرائيل وتوترات أقل في المنطقة، وعلينا أن نرى هذه الأمور في أقرب وقت ممكن”.

وتُجرى المفاوضات على أساس مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 أيار/مايو، ويرتكز على وقف النار لستة أسابيع في مرحلة أولى والافراج عن إسرائيليين محتجزين.

ولم يتطرق كيربي إلى تفاصيل ما يتم بحثه في الدوحة، لكنه شدد على أنها ترتبط بالاجراءات التنفيذية.

وأوضح كيربي “وصلنا الآن إلى نقطة حيث أصبح الإطار مقبولا بشكل عام، والفجوات تكمن في تنفيذ الاتفاق”.

(وكالات)