قناة MSNBC الأمريكية تلغي برنامج المذيع مهدي حسن وتساؤلات حول علاقة القرار بغزة

“القدس العربي”: أعلنت قناة MSNBC الأمريكية، اليوم الخميس، عن إلغاء برنامج ”مهدي حسن شو” على منصة البث Peacock، قائلة إن السبب يعود إلى “تعديل قائمة برامج عطلة نهاية الأسبوع”، إلا أن حسن كان قد تعرض لانتقادات شديدة مؤخرا بسبب تغطيته لحرب غزة، خاصة من النقاد المحافظين الغاضبين من موقفه المؤيد للفلسطينيين.

وتساءلت المحامية والناشطة الفلسطينية الأمريكية نورا عريقات كيف يمكن أن يكون هذا القرار منطقيا، مشيرة إلى أن برنامج مهدي حسن أصبح بمثابة واحة على الهواء وهناك حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى”. وتابعت “كانت مقابلته مع مارك ريغيف عبارة عن فصل دراسي كامل حول الأسلوب الصحافي. وينبغي توسيعه، وليس إيقافه”.

MSNBC cancels Mehdi Hasan’s show@msnbc make this make sense. @mehdirhasan’s program has felt like an oasis on air and more needed than ever. His program w Mark Regev was a whole class on journalistic method. He should be amplified,not shut down. https://t.co/r5Saq1ssdm#Gaza

— Noura Erakat (@4noura) November 30, 2023