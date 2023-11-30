سياسة | دولي | الولايات المتحدة

قناة MSNBC الأمريكية تلغي برنامج المذيع مهدي حسن وتساؤلات حول علاقة القرار بغزة

30 - نوفمبر - 2023

مهدي حسن

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“القدس العربي”: أعلنت قناة MSNBC الأمريكية، اليوم الخميس، عن إلغاء برنامج ”مهدي حسن شو” على منصة البث Peacock، قائلة إن السبب يعود إلى “تعديل قائمة برامج عطلة نهاية الأسبوع”، إلا أن حسن كان قد تعرض لانتقادات شديدة مؤخرا بسبب تغطيته لحرب غزة، خاصة من النقاد المحافظين الغاضبين من موقفه المؤيد للفلسطينيين.

وتساءلت المحامية والناشطة الفلسطينية الأمريكية نورا عريقات كيف يمكن أن يكون هذا القرار منطقيا، مشيرة إلى أن برنامج مهدي حسن أصبح بمثابة واحة على الهواء وهناك حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى”. وتابعت “كانت مقابلته مع مارك ريغيف عبارة عن فصل دراسي كامل حول الأسلوب الصحافي. وينبغي توسيعه، وليس إيقافه”.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تحولت فيه شبكة “”إم إس إن بي سي” – مثل الحزب الديمقراطي الذي غالبا ما تكون متحالفة معه – إلى دعم مكثف لإسرائيل  بعد هجمات حماس .

وكانت تقارير تحدثت، الشهر الماضي، أن حسن كان واحدا من ثلاثة مذيعين مسلمين تم سحبهم بهدوء في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 8:08 م

    عنصرية , وأكاذيب جوفاء !
    و لا حول و لا قوة الا بالله

    رد

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