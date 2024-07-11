قناص “القسام” يوجه رسالة تهديد إلى نجل نتنياهو- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس رسالة من قناص في صفوفها، ومشاهد من قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى في مدينة غزة.
ونشر الإعلام العسكري في “القسام” مقطع فيديو يظهر بداية رصد جنود إسرائيليين، ومن ثم يظهر قناص وهو يقول: “أبحث عن يائير، ابن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) منذ مدة لأضع طلقة في رأسه تفجر جمجمته، لكن البحث يبدو دون جدوى.. بالتأكيد لم يرسل نتنياهو ولده إلى الجحيم وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم، لذا فهم يستحقونها”، مع التصويب على جنود إسرائيليين بمنظار القناص، فيما يطلق النار على جندي، ويسقط الأخير.
"أبحث عن يائير ابن نتنياهو"..
عــاجــل | كتائب القسام: رسالة من قناص قسامي، ومشاهد من قنص أحد جنود الاحتلال في منطقة الصناعة داخل حي تل الهوى بمدينة غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/WOLAxj5RoP
— رضوان الأخرس (@rdooan) July 10, 2024
الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والمجاهدين والشهيد عمر القاسم، رجال سيحررون الأقصى المبارك من قبضة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و يكسرون غطرسة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين الذي عاث تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🚀🚀🐒🚀🚀
حياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس الأعلى من الجنة مأواكم يا أحرار فلسطين الميامين المباركين الأسود والفهود والنمور الذين ستقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
اللهم انصرهم وثبتهم واجعل من امامهم نورا ومن خلفهم نورا وعن يمينهم نورا وعن شمائلهم نورا واهزم اعدائهم اعداء الحق والدين. أمين