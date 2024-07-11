قناص “القسام” يوجه رسالة تهديد إلى نجل نتنياهو- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس رسالة من قناص في صفوفها، ومشاهد من قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى في مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في “القسام” مقطع فيديو يظهر بداية رصد جنود إسرائيليين، ومن ثم يظهر قناص وهو يقول: “أبحث عن يائير، ابن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) منذ مدة لأضع طلقة في رأسه تفجر جمجمته، لكن البحث يبدو دون جدوى.. بالتأكيد لم يرسل نتنياهو ولده إلى الجحيم وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم، لذا فهم يستحقونها”، مع التصويب على جنود إسرائيليين بمنظار القناص، فيما يطلق النار على جندي، ويسقط الأخير.