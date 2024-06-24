قنبلة العطش في الجزائر

في أول أيام عيد الأضحى، وبينما كان عامة الجزائريين يُحيون طقوس العيد الدينية والاجتماعية، كان الكثير من سكان ولاية تيارت يحتجون في الشوارع ويغلقون طرقا رئيسية أمام حركة المرور احتجاجا على انقطاع مياه الشرب عن بيوتهم منذ عدة أسابيع.

تقع ولاية تيارت إلى الجنوب الغربي من الجزائر العاصمة وتبعد عنها نحو ثلاثمئة كيلومتر. تُصنّف المنطقة بأنها سهبية رعوية، وتوصف عاصمتها، تيارت، بأنها أكبر مدن الهضاب العليا الغربية. احتجاجات يومي العيد لم تكن الأولى في تيارت التي عانت من العطش أسابيع عدة قبل العيد. وبسبب الاحتجاجات الشعبية نوقشت حالتها في مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون الذي كان واليا للولاية بين صيف 1984 وصيف 1989. ولن تكون تيارت آخر منطقة يضربها العطش بسبب شح الأمطار والتقلبات المناخية ونضوب مياه السدود. يخشى الجزائريون، خصوصا في المناطق الداخلية، من أن يكون العطش قنبلة موسم الصيف المقبل مثلما كانت نيران الغابات قنبلة مواسم الصيف خلال السنوات القليلة الماضية.

تعيد السلطات الجزائرية أزمة العطش في تيارت بالتحديد إلى نضوب مياه سدّ بن خدّة الذي كان يغذي الولاية وبلدياتها، بسبب الجفاف.

الطبيعة عبر العالم في حالة غير مسبوقة من الهياج. الأمطار نادرة وندرتها أصابت العالم بالجفاف، وعندما تحضر (الأمطار) تتسبب في فيضانات وكوارث لا تحصى. الجفاف أمر واقع في عالم اليوم والعطش مصيبة تهدد أغلب سكان الكرة الأرضية، خصوصا في الجزء الجنوبي منها. العالم الآن على موعد مع فئة جديدة من اللاجئين والمشرّدين، هم لاجئو التقلبات المناخية. ستشهد بعض الدول، عاجلا أم آجلا، انتفاضات العطش مثلما شهدت أخرى انتفاضات الجوع. أزمات المياه تهدد السلام العالمي. الحروب والصراعات المقبلة، أهلية كانت أم بين دول، دامية أم دبلوماسية، ستكون بسبب المياه. اسألوا مصر والسودان وأثيوبيا. اسألوا تركيا والعراق وغيرهما.

ما ليس أمرا واقعا الاستخفاف بالجفاف والعطش، وسوء الاستعداد لهما قبل وقوعهما، ثم سوء إدارتهما بعد أن وقوعهما.

ليس من الظلم القول إن الجزائر غير جاهزة لأزمة مياه عميقة، مثل كل دول المنطقة وصولا إلى الشرق الأوسط وغرب آسيا. أزمة المياه حاضرة في حياة الجزائريين منذ ما لا يقل عن أربعة عقود.. حضور حوّلها إلى ظاهرة اجتماعية وأدخلها المجال الفني فاختصرها الفنان الكوميدي صالح أوقروت في أغنية ساخرة (جا الما نوض تعمّر) نالت شهرة واسعة وحصدت ملايين المشاهدات والإعجابات على منصات التواصل الاجتماعي. نظريا، لا يجب أن تعاني الجزائر من المشكلة، فالسدود ومنشآت الري موجودة بأكثر من المطلوب، لكنها غير فعَّالة، مثل المستشفيات والمدارس والجامعات.. كلها موجودة لكن نوعية الطب متردية والتعليم منفصل عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

يخشى الجزائريون، خصوصا في المناطق الداخلية، من أن يكون العطش قنبلة موسم الصيف المقبل مثلما كانت نيران الغابات قنبلة مواسم الصيف خلال السنوات القليلة الماضية

المشكلة أن الحكومات المتعاقبة طيلة العقود الأربعة الماضية تعاملت مع أزمة المياه بأساليب الترقيع وعلى طريقة الإطفائي. من أكثر الموضوعات التي يحلو للحكومات الجزائرية الادعاء أنها تبذل فيها المستحيل، الماء والسكن. كل حكومة تزعم أنها وجدت الحلول السحرية فتقدّم وعودا هلامية وأرقاما خيالية، ثم يتضح أن الأمر مجرّد ترقيع وهروب إلى الأمام.

رُبَّ ضارة نافعة. حالة تيارت، وبدل أن تُفسّر تمردا أو محاولة عصيان سياسي أو اجتماعي، يجب أن توضع في إطارها الإنساني: أي مجتمع يفتك به العطش يفعل ما فعل سكان تيارت وأكثر. ويجب أن تؤخذ على أنها جرس إنذار لبدء العمل على نحو يُنقذ ما يمكن إنقاذه، ليس في تيارت فقط بل في كل الولايات والمناطق، لأن الجفاف المقبل سيكون أسوأ والاحتجاجات أخطر، والحلول الترقيعية لن تجدي بعد الآن.

تصرف السلطات مع احتجاجات تيارت أعاد الجزائر إلى ثمانينيات القرن الماضي وزمن التعتيم الإعلامي. لولا منصات التواصل الاجتماعي لَما سمع سكان الولايات المجاورة بما حدث في تيارت.

عدا التعتيم الإعلامي، هناك الكثير من مواطن الخلل وتكرار الماضي في تعامل السلطات مع الأحداث.

الخلل الأول.. كعادتها تأخرت السلطات كثيرا في الاستجابة رغم أن تيارت اشتكت مبكرا من العطش والسكان انتظروا نحو شهر قبل أن يخرجوا للاحتجاج. ولو لم يتسع نطاق الاحتجاجات ويصبح التستر عليها مستحيلا، كان من الصعب أن ينظر مجلس الوزراء إلى عطش تيارت.

الخلل الثاني.. فضّل الوسط السياسي والإعلامي في الجزائر الإشادة بأوامر الرئيس تبون لوزيري الداخلية والري (يوم 3 من الشهر الجاري) أكثر من التركيز على أزمة العطش وعلى طرح الأسئلة حولها. علما أن أوامر تبون للوزراء بإيجاد حلول في غضون 48 ساعة غير واقعية، لأزمة احتاجت إلى سنوات لتتراكم وتحتاج إلى سنوات من التخطيط والعمل الجاد لحلها جذريا.

الخلل الثالث.. انتقل وزيرا الداخلية والري فورا إلى تيارت وأصدرا الأوامر والتوجيهات بحل مشكلة المياه. لكن لأن المسعى كله غير واقعي، حل عيد الأضحى والمشكلة مستمرة فخرج السكان للاحتجاج بينما البلاد كلها تعيش العيد. واقترب الشهر من نهايته، ولا يوجد ما يشي بأن المشكلة حُلت.

الخلل الرابع.. يصر الخطاب الرسمي والإعلامي على تفادي النظر إلى أزمة العطش خارج ولاية تيارت، بينما الظاهرة مرشحة لتصبح وطنية وإقليمية وعالمية. وستصبح كذلك في غضون سنوات قليلة.

هل ينبع التعامل مع حالة تيارت من الخوف من التشويش على الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

طريقة التصرف هذه من صميم العمل الحكومي في الجزائر بغض النظر عن المناسبات السياسية في البلاد. لكن الانتخابات المقبلة لها نصيب في تفسير الأمر.

من المعروف أن الانتخابات عادة ما تصيب الجزائر بالشلل. في عهد عبد العزيز بوتفليقة كانت مصالح الناس تتعطل والبلاد تتوقف عن الحركة لأن الرئيس يفضّل التشويق في موضوع ترشحه لولاية أخرى. الجزائر اليوم تعيش وضعا مماثلا. كل الأعناق مشرئبة نحو «المرادية» (قصر الرئاسة) والسؤال المعلّق: هل سيترشح تبون أم لا؟ على الرغم من أن السؤال لا يستحق أصلا أن يُطرح لأن الجواب معروف سلفا ومنذ بداية الولاية الرئاسية الأولى.

كاتب صحافي جزائري