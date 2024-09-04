قوات أرمينية تطلق النار على مواقع أذربيجانية في “نخجوان”

باكوا: أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، أن وحدات تابعة للجيش الأرميني أطلقت النار على مواقع في جمهورية “نخجوان” ذاتية الحكم في أذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن القوات الأرمينية فتحت النار على مواقع في “أوردوبات” في نخجوان (غرب).

وأضافت أن الجنود الأذربيجانيين ردوا بالمثل على النيران الأرمينية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.

(الأناضول)