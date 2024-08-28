قوات أرمينية تفتح نيرانها على مواقع أذربيجانية في “نخجوان”

باكو: فتح الجيش الأرميني النار على مواقع في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم بأذربيجان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الأربعاء، أن قوات أرمينية فتحت النار قرابة الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي، على مواقع في قرية “حيدر أبات” في محافظة “سدرك” بنخجوان.

ولم تذكر الوزار معلومات إضافية عن وجود أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.

(الأناضول)