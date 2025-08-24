قوات إسرائيلية تتوغل في بلدتين بجنوب سوريا- (تدوينة)

دمشق: توغلت قوات إسرائيلية اليوم الأحد في بلدتين بريف القنيطرة في جنوب سوريا.

وذكرت قناة “الإخبارية” السورية أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي بدورية عسكرية مؤلفة من مدرعة وسيارتي دفع رباعي محملتين بالجنود وسط استمرار تحركاتها في المنطقة”.

وتشن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.

(د ب أ)