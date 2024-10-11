سياسة | دولي

قوات إسرائيلية تطلق النار على موقع لليونيفيل في لبنان وتصيب فردين

11 - أكتوبر - 2024

قوات يونيفيل على برج مراقبة في مزارع بسطرة بالقرب من الحدود في جنوب لبنان، آب 2023- رويترز

حجم الخط
1

بيروت: قال مصدر من الأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على موقع مراقبة بالقاعدة الرئيسية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الناقورة بجنوب لبنان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة فردين.

وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية اخترقت أيضاً محيط موقع آخر لليونيفيل وأطلقت النار عليه، أمس الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه “يجري مراجعة شاملة” لتحديد تفاصيل الهجمات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بعد إصابة اثنين من عناصرها.

وقال في بيان إنه “تم إبلاغ الجيش بإصابة اثنين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عن غير قصد أثناء القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان. ويعرب الجيش عن قلقه العميق إزاء حوادث من هذا النوع ويجري حاليا مراجعة شاملة على أعلى مستويات القيادة لتحديد التفاصيل”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 11:03 ص

    ههه اليونيفيل بعدما كان جدار صد يحمي عص الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر من ضربات حزب الله اللبناني يا إخواني صار يشكل عائقا في سبيل الغزو الصهيو أمريكي للبنان يا إخوان، ماذا يحدث بحق محمد وآل محمد ✌️🇱🇧🤔🚀🐒🚀🐒

    رد

أخبار ذات صلة

مصر تؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان- (صور)
منذ 19 ساعة
شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان- (فيديو)
18 - أبريل - 2025
طيران إسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت 
16 - أبريل - 2025
خروقات متواصلة.. مُسيرة إسرائيلية تطلق صاروخين على “عيتا الشعب” جنوبي لبنان- (فيديو)
10 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية