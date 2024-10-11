قوات إسرائيلية تطلق النار على موقع لليونيفيل في لبنان وتصيب فردين

قوات يونيفيل على برج مراقبة في مزارع بسطرة بالقرب من الحدود في جنوب لبنان، آب 2023- رويترز

بيروت: قال مصدر من الأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على موقع مراقبة بالقاعدة الرئيسية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الناقورة بجنوب لبنان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة فردين.

وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية اخترقت أيضاً محيط موقع آخر لليونيفيل وأطلقت النار عليه، أمس الخميس.

جنود من الكتيبة الايرلندية وثقوا اختباء الدبابات الاسرائيلية خلف مواقع وآليات #قوات_الطوارئ_الدولية في محاولة لتجنب ضربات رجال #حزب_الله وقامت وسائل الاعلام الايرلندية بنشرها مستنكرة تعمد العدو وضع عناصر كتيبتهم تحت خطر الاستهداف.#لبنان #جنوب_لبنان #اليونيفيل pic.twitter.com/ijeuRwPGU4 — jamal cheaib | جمال شعيب (@JamalCheaib) October 10, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه “يجري مراجعة شاملة” لتحديد تفاصيل الهجمات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بعد إصابة اثنين من عناصرها.

وقال في بيان إنه “تم إبلاغ الجيش بإصابة اثنين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عن غير قصد أثناء القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان. ويعرب الجيش عن قلقه العميق إزاء حوادث من هذا النوع ويجري حاليا مراجعة شاملة على أعلى مستويات القيادة لتحديد التفاصيل”.

(وكالات)