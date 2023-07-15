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قوات إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على صحافيين على الحدود اللبنانية- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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بيروت: أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية على مجموعة من الصحافيين كانوا يقومون بجولة على الحدود الجنوبية، اليوم السبت، برفقة النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم.

ووفق قناة “الجديد” اللبنانية اليوم، تعرض الصحافيون والنائب قاسم هاشم لإطلاق قنابل مسيلة للدموع خلال جولة لهم على مزرعة بسطرة الحدودية التابعة لمزارع شبعا.

وطبقا للقناة، “طلبت القوات الإسرائيلية من الصحافيين مغادرة المنطقة رغم تواجدهم خلف خط الانسحاب (الأزرق) في مزارع شبعا “المحتلة”، لافتة إلى أن الجنود الإسرائيليين اتخذوا وضعية القتال ووصلت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان إلى المنطقة.

وتسبب الحادث بإصابات بالاختناق جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاه الصحافيين خلال جولتهم في مزارع  شبعا.

وقال النائب قاسم هاشم، في تصريح على الحدود الجنوبية عند تخوم مزارع شبعا: “من حقنا أن نصل إلى أي بقعة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا وما نتعرض له أمر طبيعي فهذه الطبيعة العدوانية للعدو الإسرائيلي”.

وانسحب الصحافيون والنائب قاسم هاشم إلى الخلف، وحضر عدد من عناصر الجيش اللبناني.

وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 أيار/مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام  22 عاماً، ومقاومة استمرت طيلة فترة الاحتلال، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.

والخط الأزرق، هو خط الانسحاب الذي وضعته الأمم المتحدة في العام 2000 بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو يتطابق مع خط الحدود الدولية الجنوبية في قسم كبير منه، وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذا يتحفّظ لبنان على الخط الأزرق في هذه المناطق.

( د ب أ )

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