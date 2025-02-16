إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة نابلس- (فيديو)

رام الله: أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات اسرائيلية خاصة “مستعربون”، البلدة القديمة في نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة مسن يبلغ من العمر (60 عاماً) بالرصاص الحي في القدم، وشاب يبلغ من العمر (25 عاماً) بشظايا الرصاص، إثر المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

تغطية صحفية: صور من الاقتحام المستمر لمدينة نابلس. pic.twitter.com/SfL00xo6lZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 16, 2025

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة، وحاصرت منزلاً في حارة حبس الدم، وسط سماع انفجارات، وإطلاق كثيف للرصاص”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة”.

مصادر محلية: جانب من اقتحام جيش الاحتلال للبلدة القديمة في مدينة نابلس. pic.twitter.com/jxv5r1Untz — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) February 16, 2025

( د ب أ )