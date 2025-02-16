سياسة | عربي | فلسطين

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة نابلس- (فيديو)

16 - فبراير - 2025

صورة من الأرشيف

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رام الله: أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات اسرائيلية خاصة “مستعربون”، البلدة القديمة في نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة مسن يبلغ من العمر (60 عاماً) بالرصاص الحي في القدم، وشاب يبلغ من العمر (25 عاماً) بشظايا الرصاص، إثر المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة، وحاصرت منزلاً في حارة حبس الدم، وسط سماع انفجارات، وإطلاق كثيف للرصاص”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة”.

( د ب أ )

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  1. يقول وزني الثبتة:
    فبراير 16, 2025 الساعة 9:53 ص

    من الرؤية للمشاهد من اقتحامات الاحتلال.انه يدخل وعلى مرأى من المارة والسيارات ذهابا وايابا.اين الشعب من هكذا ذل

    رد

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