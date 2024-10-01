سياسة | عربي | فلسطين

قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

منذ 28 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت، اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت الوكالة عن مراسلها أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط وصول المزيد من التعزيزات من جهة حاجز بيت فوريك، وانتشار في عدد من حارات المخيم.

وقال “الهلال الأحمر” الفلسطيني إنه جرى الإبلاغ عن إصابات داخل منزل في مخيم بلاطة، وإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الموقع.

(وكالات)

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