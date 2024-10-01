قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

لندن- “القدس العربي”: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت، اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت الوكالة عن مراسلها أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط وصول المزيد من التعزيزات من جهة حاجز بيت فوريك، وانتشار في عدد من حارات المخيم.

#شاهد | اشتباكات مستمرة في مخيم بلاطة شرق نابلس و الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية. pic.twitter.com/zSAnKif7zU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 1, 2024

#شاهد | قوات خاصّة إسرائيلية تقتحم مخيم بلاطة والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية pic.twitter.com/33N2GEx2mk — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 1, 2024

وقال “الهلال الأحمر” الفلسطيني إنه جرى الإبلاغ عن إصابات داخل منزل في مخيم بلاطة، وإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الموقع.

(وكالات)